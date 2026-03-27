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Sasha homenageia Xuxa com declaração de aniversário: ‘Maior inspiração’

A Rainha dos Baixinhos completa 63 anos nesta sexta-feira (27)

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:53

Xuxa completou 63 anos nesta sexta-feira (27) Crédito: Reprodução/ Instagram

A apresentadora Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, faz aniversário nesta sexta-feira (27). Para celebrar a data, sua filha, Sasha, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à mãe, que completa 63 anos com uma carreira marcante na música e na televisão.

“Feliz aniversário, mãe! Obrigada por ser esse colo quentinho, o abraço que chamo de casa, meu exemplo de mulher e minha maior inspiração quando desenho e crio. Te amo, viva a Xuxa”, declarou a estilista.

Sasha não foi a única a celebrar a data. Nos comentários da publicação, fãs deixaram mensagens de carinho: “Parabéns para essa mãe mais linda do mundooo”, disse um internauta. “Vida longa a Xuxa”, comemorou outro. “Linda em tudo! Foi a gestante mais linda do mundo, essa luz dela só traz coisas boas”, escreveu um terceiro seguidor.

Xuxa se emocionou e respondeu à postagem da filha: “Meu orgulho, meu amor por todas as vidas… Você é perfeita e do jeitinho que eu sonhei e desejei… Te amo”.