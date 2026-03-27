Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sasha homenageia Xuxa com declaração de aniversário: ‘Maior inspiração’

A Rainha dos Baixinhos completa 63 anos nesta sexta-feira (27)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:53

Xuxa completou 63 anos nesta sexta-feira (27)
Xuxa completou 63 anos nesta sexta-feira (27) Crédito: Reprodução/ Instagram

A apresentadora Maria da Graça Meneghel, a Xuxa, faz aniversário nesta sexta-feira (27). Para celebrar a data, sua filha, Sasha, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à mãe, que completa 63 anos com uma carreira marcante na música e na televisão.

“Feliz aniversário, mãe! Obrigada por ser esse colo quentinho, o abraço que chamo de casa, meu exemplo de mulher e minha maior inspiração quando desenho e crio. Te amo, viva a Xuxa”, declarou a estilista.

Sasha não foi a única a celebrar a data. Nos comentários da publicação, fãs deixaram mensagens de carinho: “Parabéns para essa mãe mais linda do mundooo”, disse um internauta. “Vida longa a Xuxa”, comemorou outro. “Linda em tudo! Foi a gestante mais linda do mundo, essa luz dela só traz coisas boas”, escreveu um terceiro seguidor.

Xuxa se emocionou e respondeu à postagem da filha: “Meu orgulho, meu amor por todas as vidas… Você é perfeita e do jeitinho que eu sonhei e desejei… Te amo”.

Xuxa e Sasha Meneghel

Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
Sasha e Xuxa por Reprodução
1 de 8
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram

Leia mais

Imagem - Solange Couto vence Prova do Anjo e conquista vaga no Top 10

Solange Couto vence Prova do Anjo e conquista vaga no Top 10

Imagem - Fã de Justin Bieber bate recorde inusitado e entra para o Guinness

Fã de Justin Bieber bate recorde inusitado e entra para o Guinness

Imagem - Marquito comemora 66 anos no hospital e agradece apoio após acidente

Marquito comemora 66 anos no hospital e agradece apoio após acidente

Tags:

Aniversário Xuxa Sasha

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil