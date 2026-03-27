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Concurso de sósias de Juliano Floss e Marina Sena na UFMG viraliza; prêmio inclui pó descolorante

Evento organizado por estudantes em Belo Horizonte premiou os vencedores com itens inusitados e referências ao casal

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 21:46

"Sósias de Marina Sena e Juliano Floss eleitos no concurso Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O relacionamento entre a cantora Marina Sena e o dançarino Juliano Floss, atual participante do “Big Brother Brasil 26”, inspirou um concurso de sósias na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento, organizado por estudantes da instituição, ocorreu na tarde da última quinta-feira (26), em Belo Horizonte. Os primeiros colocados foram premiados com bebidas, acessórios, um kit de pó descolorante com água oxigenada e uma “marinada de frango”.

A Arena da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), no campus Pampulha, reuniu competidores e público para acompanhar as performances. Além da semelhança física, o critério de avaliação incluía o desempenho de performance dos candidatos. As inscrições custavam R$ 1 e eram restritas a maiores de 18 anos.

A iniciativa viralizou nas redes sociais com registros das apresentações. Híris Silvéria, estudante de Farmácia, venceu como sósia de Marina Sena ao interpretar o hit 'É Carnaval no Brasil', sucesso do Carnaval de BH. Já o título de sósia de Juliano Floss ficou com Juan Henrique, graduando de Teatro.

Na premiação, os vencedores receberam latas de drinks e adereços de cabeça. Além disso, receberam um kit de pó descolorante e água oxigenada, em referência ao cabelo de Juliano, e uma 'marinada' de frango, em alusão ao trabalho da cantora mineira.

A tendência de concursos de sósias tem ganhado força. Artistas como Selton Mello e Wagner Moura já foram temas pelo Brasil, assim como o ex-BBB Davi Brito, que foi homenageado em uma disputa na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Marina Sena e Juliano Floss

Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
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