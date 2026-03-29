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Com eliminação, Prova do Líder e Formação de Paredão: que horas começa o BBB 26 hoje (29 de março)?

Modo Turbo do reality surpreende com três dinâmicas neste domingo (29); edição será dividida em dois horários na programação

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 12:56

Tadeu Schmidt é apresentador do BBB 26
Tadeu Schmidt é apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A edição do “Big Brother Brasil 26” deste domingo (29) promete fortes emoções para o público que acompanha os embates na casa mais vigiada do Brasil. Com o Modo Turbo a todo vapor, o programa será dividido em duas partes ao vivo. A primeira, durante a tarde, revelará o resultado do Paredão formado na última sexta-feira (27); a segunda, à noite, terá Prova do Líder e uma nova formação que leverá os participantes para a berlinda.

A primeira etapa do reality será exibida às 14h55, logo após a "Temperatura Máxima". Com a definição da disputa entre Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco, o programa oficialmente alcança o Top 10 da temporada.

A segunda parte da transmissão começa por volta das 23h10, logo após o "Fantástico". Neste horário, os telespectadores acompanham a disputa pela liderança e a votação para o próximo Paredão, cujo resultado será divulgado na terça-feira (31).

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
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Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

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Paredão bbb 26 Prova do Líder

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