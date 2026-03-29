REALITY SHOW

Com eliminação, Prova do Líder e Formação de Paredão: que horas começa o BBB 26 hoje (29 de março)?

Modo Turbo do reality surpreende com três dinâmicas neste domingo (29); edição será dividida em dois horários na programação

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 12:56

Tadeu Schmidt é apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A edição do “Big Brother Brasil 26” deste domingo (29) promete fortes emoções para o público que acompanha os embates na casa mais vigiada do Brasil. Com o Modo Turbo a todo vapor, o programa será dividido em duas partes ao vivo. A primeira, durante a tarde, revelará o resultado do Paredão formado na última sexta-feira (27); a segunda, à noite, terá Prova do Líder e uma nova formação que leverá os participantes para a berlinda.

A primeira etapa do reality será exibida às 14h55, logo após a "Temperatura Máxima". Com a definição da disputa entre Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco, o programa oficialmente alcança o Top 10 da temporada.

A segunda parte da transmissão começa por volta das 23h10, logo após o "Fantástico". Neste horário, os telespectadores acompanham a disputa pela liderança e a votação para o próximo Paredão, cujo resultado será divulgado na terça-feira (31).