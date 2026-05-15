TURISMO

A capital mundial do voo livre fica no Brasil, tem montanha preta lendária e esconde relação curiosa com os EUA

Quem chega a Governador Valadares logo entende que a Ibituruna não é só um ponto bonito no horizonte



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:15

O nome Ibituruna vem do tupi e significa “montanha preta”. O pico tem 1.123 metros de altitude e quase 900 metros de desnível em relação ao Rio Doce Crédito: MarcusCoelhoGV/Wikimedia Commons

Quem chega a Governador Valadares logo entende que a Ibituruna não é só um ponto bonito no horizonte. Para além disso, a cidade carrega uma história forte de migração para os Estados Unidos, ligação com pedras preciosas e uma rotina marcada pelo Rio Doce.

De vários cantos da cidade, escura e alta, aparece a montanha Ibituruna, desaguando na paisagem como uma presença fixa sobre o Rio Doce. Para quem mora ali, ela faz parte da rotina. Para quem vem de fora, costuma ser a primeira imagem que ajuda a explicar a fama do município.

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A Ibituruna colocou a cidade na rota de pilotos de parapente e asa-delta, recebeu competições nacionais e ajudou o município a ser reconhecido como Capital Mundial do Voo Livre.

Só que a cidade tem outras camadas. Ao mesmo tempo em que atrai visitantes em busca de aventura, Governador Valadares funciona como centro de comércio, saúde e educação para dezenas de municípios vizinhos.

Valadares virou Valadólares

O apelido Valadólares nasceu de uma relação antiga com os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos montaram uma base de extração de mica na cidade porque a Índia, fornecedora habitual do mineral, estava bloqueada.

Com a base, engenheiros americanos foram morar em Governador Valadares. Um deles, Richard Pitt Simpson, ficou no município e abriu a primeira escola de inglês da cidade.

Esse contato ajudou a abrir caminho para um movimento que ficaria mais forte anos depois. A partir da década de 1960, jovens valadarenses começaram a viajar para os Estados Unidos, principalmente para a região de Boston.

Nas décadas seguintes, a migração aumentou. O dinheiro enviado por quem estava fora passou a circular na economia local, e daí veio o apelido Valadólares.

A montanha preta de Valadares

O nome Ibituruna vem do tupi e significa “montanha preta”. O pico tem 1.123 metros de altitude e quase 900 metros de desnível em relação ao Rio Doce.

Essa diferença de altura ajuda a formar correntes térmicas favoráveis ao voo livre. Por isso, a montanha passou a atrair praticantes de asa-delta e parapente, até se tornar um dos pontos mais conhecidos do planeta para esse tipo de esporte.

O primeiro voo registrado em Ibituruna aconteceu em 1977. Depois, em 1983, Governador Valadares começou a receber etapas do Campeonato Brasileiro de Voo Livre.

A partir daí, a cidade passou a ser cada vez mais associada aos voos que saem do alto do pico. O título de Capital Mundial do Voo Livre foi reforçado pela Confederação Brasileira de Voo Livre, a CBVL.

Além disso, Ibituruna também é usada por moradores e visitantes que não têm nenhuma relação com o esporte. As trilhas levam até o topo, de onde é possível ver o vale do Rio Doce em 360 graus.

Por essa e outras tantas razões, a importância da montanha é tanta que o município celebra oficialmente o Dia da Ibituruna em 4 de junho.

Passeios sem pressa

Dentre as opções de programas a serem feitos, o Pico da Ibituruna é o passeio mais famoso da cidade. Além das trilhas e do mirante panorâmico, o local tem rampa de voo livre e voos duplos de parapente para quem quer experimentar sem experiência prévia.

A Ilha dos Araújos oferece outro ritmo. O calçadão à beira do Rio Doce é usado para caminhadas, ciclismo e contemplação do pôr do sol.