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Ana Paula Renault abre o jogo sobre vida amorosa pós-BBB

Quase um mês após faturar prêmio milionário, campeã do reality revela se já viveu romance e reflete sobre liberdade feminina

Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:32

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução | Instagram

Quase um mês se passou desde que o fim do Big Brother Brasil 26 consagrou Ana Paula Renault como a grande campeã, dia no qual ela se tornou milionária ao faturar R$ 5,7 milhões. Mas não é só de dinheiro que vive a jornalista de 44 anos. Em entrevista à Quem, ela comentou sobre sua vida amorosa após o reality show.

Na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula não se relacionou com nenhum dos seus colegas de confinamento. Ao ser questionada se fora do programa a situação era diferente, a ex-BBB contou que já viveu um romance desde o encerramento da atração.

"Já! Com certeza, com certeza! Senão, como é que eu faço? Você sabe como é, que a mulher fica bem quando? Na fartura! Então, eu tenho que continuar assim”, respondeu em tom descontraído.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

Ao relacionar essa questão às pautas feministas que costuma levantar, a jornalista defendeu tratar assuntos como a liberdade feminina em relacionamentos com naturalidade. "Eu acho até importante a gente sair de uma brincadeira dessa e cair num assunto sério, porque as pessoas confundem muito a liberdade feminina com: 'Ai, mas por que que ela tem que ser promíscua?', 'ai, por que que ela tem que falar desse jeito?'. Gente, não é por aí", analisou Ana.