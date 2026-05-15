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Ana Paula Renault abre o jogo sobre vida amorosa pós-BBB

Quase um mês após faturar prêmio milionário, campeã do reality revela se já viveu romance e reflete sobre liberdade feminina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:32

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução | Instagram

Quase um mês se passou desde que o fim do Big Brother Brasil 26 consagrou Ana Paula Renault como a grande campeã, dia no qual ela se tornou milionária ao faturar R$ 5,7 milhões. Mas não é só de dinheiro que vive a jornalista de 44 anos. Em entrevista à Quem, ela comentou sobre sua vida amorosa após o reality show.

Na casa mais vigiada do Brasil, Ana Paula não se relacionou com nenhum dos seus colegas de confinamento. Ao ser questionada se fora do programa a situação era diferente, a ex-BBB contou que já viveu um romance desde o encerramento da atração.

"Já! Com certeza, com certeza! Senão, como é que eu faço? Você sabe como é, que a mulher fica bem quando? Na fartura! Então, eu tenho que continuar assim”, respondeu em tom descontraído.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Ao relacionar essa questão às pautas feministas que costuma levantar, a jornalista defendeu tratar assuntos como a liberdade feminina em relacionamentos com naturalidade. "Eu acho até importante a gente sair de uma brincadeira dessa e cair num assunto sério, porque as pessoas confundem muito a liberdade feminina com: 'Ai, mas por que que ela tem que ser promíscua?', 'ai, por que que ela tem que falar desse jeito?'. Gente, não é por aí", analisou Ana.

"É só uma questão de vocês entenderem que somos livres, assim como os homens sempre foram, e a gente só está, mesmo, tentando galgar, tentando alcançar o nosso espaço, sabe? De vocês entenderem que o respeito que os homens mereceram a vida inteira, nós, mulheres, também merecemos”, finalizou Ana Paula.

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Tags:

Romance ana Paula Renault bbb 26

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