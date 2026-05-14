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Ex-BBB Chaiany afirma que não recebeu produtos de Virginia Fonseca e equipe da influenciadora rebate

Ex-BBB revelou em podcast que promessa feita pela influenciadora ainda não foi cumprida; equipe da WePink alega falta de retorno

Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:58

Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany Crédito: Manoella Mello/ Reprodução

A ex-BBB Chaiany Andrade abriu o jogo sobre a famosa promessa de Virginia Fonseca durante entrevista ao podcast PodDelas, nesta terça-feira (12). A ex-sister viralizou no BBB 26 pelo uso constante dos cosméticos da WePink e revelou que o estoque vitalício , prometido pela empresária, ainda não chegou às suas mãos.

Após a declaração da ex-BBB no programa, a assessoria da WePink se pronunciou oficialmente para esclarecer o motivo da demora.

Em contato com o jornal LeoDias, a equipe de Virgínia informou que o envio dos produtos ainda não ocorreu por falta de comunicação com o time de Chaiany, e que foram feitas diversas tentativas para coordenar a entrega. No entanto, não houve retorno.

Apesar do mal-entendido, a marca reforçou que mantém o interesse em presentear a ex-BBB com os cosméticos, assim que conseguir entrar em contato com a equipe da goiana.

Chaiany (BBB 26) 1 de 13

Entenda o caso

A promessa de Virgínia foi feita em fevereiro, durante uma live de divulgação. "É vitalício agora. Se ela falar: 'Acabou tal produto aqui. Eu quero'. Pronto! A gente manda. Vai ser isso o que nós vamos fazer com ela. Ela merece. O que ela está fazendo no BBB - Big Brother Brasil não existe. Ela tem mais produto do que eu”, destacou a influenciadora na ocasião

Após a eliminação de Chaiany, no dia 5 de abril, a empresária reforçou que estava à procura da goiana. Ela chegou a compartilhar um vídeo em que a ex-sister aparecia conversando com fãs na porta dos Estúdios Globo, cumprindo a agenda pós-confinamento.

No registro, os torcedores avisavam a ex-participante sobre o interesse da influenciadora em encontrá-la. Ao republicar a interação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entrasse em contato com Chaiany, marcando o perfil oficial da Wepink. “Vamos atrás dela”, escreveu na época.