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Ex-BBB Chaiany afirma que não recebeu produtos de Virginia Fonseca e equipe da influenciadora rebate

Ex-BBB revelou em podcast que promessa feita pela influenciadora ainda não foi cumprida; equipe da WePink alega falta de retorno

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:58

Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany
Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany Crédito: Manoella Mello/ Reprodução

A ex-BBB Chaiany Andrade abriu o jogo sobre a famosa promessa de Virginia Fonseca durante entrevista ao podcast PodDelas, nesta terça-feira (12). A ex-sister viralizou no BBB 26 pelo uso constante dos cosméticos da WePink e revelou que o estoque vitalício , prometido pela empresária, ainda não chegou às suas mãos.

Após a declaração da ex-BBB no programa, a assessoria da WePink se pronunciou oficialmente para esclarecer o motivo da demora.

Em contato com o jornal LeoDias, a equipe de Virgínia informou que o envio dos produtos ainda não ocorreu por falta de comunicação com o time de Chaiany, e que foram feitas diversas tentativas para coordenar a entrega. No entanto, não houve retorno.

Apesar do mal-entendido, a marca reforçou que mantém o interesse em presentear a ex-BBB com os cosméticos, assim que conseguir entrar em contato com a equipe da goiana.

Chaiany (BBB 26)

Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é a primeira pipoca do 'BBB 26' a conseguir 1 milhão de seguidores por Reprodução/Instagram
Equipe de Chaiany, do "BBB 26", celebra 1 milhão de seguidores da confinada por Reprodução/Instagram
Chaiany é pipoca do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Chaiany do BBB 26 já trabalhou na lavoura e foi mãe aos 15 anos por Reprodução/Instagram
Chaiany por Globo/ Manoella Mello
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Globo/Fábio Rocha
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
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Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Entenda o caso

A promessa de Virgínia foi feita em fevereiro, durante uma live de divulgação. "É vitalício agora. Se ela falar: 'Acabou tal produto aqui. Eu quero'. Pronto! A gente manda. Vai ser isso o que nós vamos fazer com ela. Ela merece. O que ela está fazendo no BBB - Big Brother Brasil não existe. Ela tem mais produto do que eu”, destacou a influenciadora na ocasião

Após a eliminação de Chaiany, no dia 5 de abril, a empresária reforçou que estava à procura da goiana. Ela chegou a compartilhar um vídeo em que a ex-sister aparecia conversando com fãs na porta dos Estúdios Globo, cumprindo a agenda pós-confinamento.

No registro, os torcedores avisavam a ex-participante sobre o interesse da influenciadora em encontrá-la. Ao republicar a interação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entrasse em contato com Chaiany, marcando o perfil oficial da Wepink. “Vamos atrás dela”, escreveu na época.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia estava incomodada com região do glúteo por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

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Virginia Wepink Chaiany

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