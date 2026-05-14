SAÚDE

Márcia Sensitiva é hospitalizada em São Paulo e faz alerta: 'Se vacinem'

A astróloga contraiu o vírus sincicial respiratório (VSR) e utilizou as redes sociais para alertar seguidores sobre a importância da vacinação

Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:54

Márcia Sensitiva faz alerta para as pessoas se vacinarem Crédito: Reprodução/Instagram

Márcia Sensitiva foi hospitalizada após contrair o vírus sincicial respiratório (VSR) e ser diagnosticada com uma infecção respiratória. A astróloga, que está internada na unidade semi-intensiva de um pronto-socorro em São Paulo, compartilhou a atualização com seus seguidores pelas redes sociais nesta quinta-feira (14).

Embora o vírus seja comum, especialistas alertam para o risco de agravamento, uma vez que ele pode causar infecções severas. O quadro é considerado mais crítico em bebês, idosos ou pessoas com comorbidades que comprometam o sistema imunológico.

Na publicação, Márcia explicou que, apesar da internação, optou por continuar trabalhando para se manter ativa. Segundo ela, passar muito tempo deitada a faria "achar que vai morrer".

"Eu sento toda manhã, mesmo estraçalhada, e trabalho respondendo às perguntas que vocês fazem para mim e fazendo as coisas que têm que ser feitas para pôr no site. Juro que um trator passou em cima de mim. Fiquei alguns dias deitada, claro. Hoje eu tô melhor. Ontem eu ainda tinha muita dor, falta de ar e dor no peito”, relatou.

Márcia Sensitiva 1 de 6

Márcia ainda garantiu que apresenta melhora gradual no seu quadro de saúde e fez um apelo para que o público mantenha a vacinação em dia.