Márcia Sensitiva é hospitalizada em São Paulo e faz alerta: 'Se vacinem'

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:54
Márcia Sensitiva foi hospitalizada após contrair o vírus sincicial respiratório (VSR) e ser diagnosticada com uma infecção respiratória. A astróloga, que está internada na unidade semi-intensiva de um pronto-socorro em São Paulo, compartilhou a atualização com seus seguidores pelas redes sociais nesta quinta-feira (14).
Embora o vírus seja comum, especialistas alertam para o risco de agravamento, uma vez que ele pode causar infecções severas. O quadro é considerado mais crítico em bebês, idosos ou pessoas com comorbidades que comprometam o sistema imunológico.
Na publicação, Márcia explicou que, apesar da internação, optou por continuar trabalhando para se manter ativa. Segundo ela, passar muito tempo deitada a faria "achar que vai morrer".
"Eu sento toda manhã, mesmo estraçalhada, e trabalho respondendo às perguntas que vocês fazem para mim e fazendo as coisas que têm que ser feitas para pôr no site. Juro que um trator passou em cima de mim. Fiquei alguns dias deitada, claro. Hoje eu tô melhor. Ontem eu ainda tinha muita dor, falta de ar e dor no peito”, relatou.
Márcia Sensitiva
Márcia ainda garantiu que apresenta melhora gradual no seu quadro de saúde e fez um apelo para que o público mantenha a vacinação em dia.
"Eu juro que eu nunca passei tanta dor. Se cuidem. Primeiro, tenham fé. Segundo, não se entreguem nunca. Terceiro, se vacinem. Trabalhar não faz mal nem na doença. Bota a tua cabeça pra trabalhar, veja coisas novas no teu trabalho, mesmo deitadinho. Comece a escrever e anotar”, recomendou a astróloga.