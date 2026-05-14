Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcia Sensitiva é hospitalizada em São Paulo e faz alerta: 'Se vacinem'

A astróloga contraiu o vírus sincicial respiratório (VSR) e utilizou as redes sociais para alertar seguidores sobre a importância da vacinação

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:54

Márcia Sensitiva faz alerta para as pessoas se vacinarem
Márcia Sensitiva faz alerta para as pessoas se vacinarem Crédito: Reprodução/Instagram

Márcia Sensitiva foi hospitalizada após contrair o vírus sincicial respiratório (VSR) e ser diagnosticada com uma infecção respiratória. A astróloga, que está internada na unidade semi-intensiva de um pronto-socorro em São Paulo, compartilhou a atualização com seus seguidores pelas redes sociais nesta quinta-feira (14).

Embora o vírus seja comum, especialistas alertam para o risco de agravamento, uma vez que ele pode causar infecções severas. O quadro é considerado mais crítico em bebês, idosos ou pessoas com comorbidades que comprometam o sistema imunológico.

Na publicação, Márcia explicou que, apesar da internação, optou por continuar trabalhando para se manter ativa. Segundo ela, passar muito tempo deitada a faria "achar que vai morrer".

"Eu sento toda manhã, mesmo estraçalhada, e trabalho respondendo às perguntas que vocês fazem para mim e fazendo as coisas que têm que ser feitas para pôr no site. Juro que um trator passou em cima de mim. Fiquei alguns dias deitada, claro. Hoje eu tô melhor. Ontem eu ainda tinha muita dor, falta de ar e dor no peito”, relatou.

Márcia Sensitiva

Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva é internada para cirurgia por Reprodução / Redes sociais
Márcia Sensitiva por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
Marcia Sensitiva no "Avisa Lá que Eu Vou", comandado por Paulo Vieira por Reprodução
Márcia Sensitiva por Reprodução
1 de 6
Márcia Sensitiva por Reprodução

Márcia ainda garantiu que apresenta melhora gradual no seu quadro de saúde e fez um apelo para que o público mantenha a vacinação em dia.

"Eu juro que eu nunca passei tanta dor. Se cuidem. Primeiro, tenham fé. Segundo, não se entreguem nunca. Terceiro, se vacinem. Trabalhar não faz mal nem na doença. Bota a tua cabeça pra trabalhar, veja coisas novas no teu trabalho, mesmo deitadinho. Comece a escrever e anotar”, recomendou a astróloga.

Leia mais

Imagem - Além de Selton Mello, saiba outros artistas que pararam de fumar

Além de Selton Mello, saiba outros artistas que pararam de fumar

Imagem - Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Imagem - Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas

Ex-atriz da Globo celebra 35 anos de união com médico morando em casas separadas

Tags:

Márcia Sensitiva Saúde Hospital Vacina

Mais recentes

Imagem - Adeus, móvel pesado e antigo: a tendência que deixa o quarto mais livre e organizado

Adeus, móvel pesado e antigo: a tendência que deixa o quarto mais livre e organizado
Imagem - Juju Salimeni faz tour pelo closet com mais de 300 sapatos e mostra como comprar itens de grife na promoção

Juju Salimeni faz tour pelo closet com mais de 300 sapatos e mostra como comprar itens de grife na promoção
Imagem - Luedji Luna anuncia projeto acústico com releituras e faixas inéditas em repertório íntimo

Luedji Luna anuncia projeto acústico com releituras e faixas inéditas em repertório íntimo