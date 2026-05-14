CONFUSÃO

Britney Spears surta e late para amigos em restaurante

Cantora causou alvoroço em estabelecimento e chegou a andar com isqueiro aceso

Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:33

Britney Spears causou uma série de confusões Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Britney Spears causou mais um vexame em um jantar entre amigos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo o portal de notícias TMZ, a cantora estava acompanhada de um homem e uma mulher quando começou a causar um alvoroço no local.

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Segundo o site, a artista começou a falar em tom de voz alto e chegou até a latir, inclusive teria passado próxima a um cliente segurando uma faca.

A cantora teria ainda acendido um cigarro próximo a entrada do estabelecimento, por isso, funcionários tiveram que intervir e pediram que ela apagasse.

No início deste mês, a artista declarou ser culpada de direção imprudente e firmou um acordo com a promotoria no processo que envolvia acusações de dirigir sob efeito de álcool e drogas.

Ela cumprirá 12 meses de liberdade condicional, período em que deverá seguir uma série de regras, entre elas não portar drogas sem prescrição médica. O descumprimento pode resultar em prisão.

Na Califórnia, em março, a artista foi detida dirigindo em zigue-zague e em alta velocidade em uma rodovia. Ela foi abordada por policiais, encaminhada a um hospital e submetida a exames que confirmaram a presença de álcool no sangue.