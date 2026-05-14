FAMOSOS

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos em emergência nos EUA após incidente doméstico

Artista canadense buscou atendimento em Beverly Hills acompanhado pela atriz brasileira; Shawn tranquilizou fãs após o susto

Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:00

Bruna Marquezine e Shawn Mendes Crédito: Reprodução

Shawn Mendes e Bruna Marquezine chamaram atenção na última quarta-feira (13) ao serem vistos em um centro médico de emergência em Beverly Hills, nos Estados Unidos. O astro canadense precisou de cuidados profissionais após se ferir em um incidente dentro de sua residência.

Em registros divulgados pela agência Grosby, ele aparece pressionando um tecido para tentar conter um sangramento na mão. Bruna acompanhou o cantor durante todo o atendimento.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes 1 de 8

O flagra rapidamente viralizou, gerando preocupação entre os seguidores do casal, já que as fotos mostravam Shawn com as mãos ensanguentadas e demonstrando incômodo com o ferimento.

Shawn Mendes suffers bloody hand injury in gruesome pics https://t.co/iC1BTCM44H pic.twitter.com/AJb5cVaNgb — Page Six (@PageSix) May 13, 2026

Apesar do alarde, o caso não passou de um susto. Pouco tempo depois, os dois deixaram a unidade de saúde juntos e retornaram para casa.

Já com um curativo em um dos dedos, Shawn conversou rapidamente com fotógrafos na porta de sua residência e usou o bom humor para explicar a situação e pedir para que não tirassem fotos do local: "Acabei de voltar do hospital e tem sangue por toda a varanda da minha casa".

Questionado sobre como teria se machucado, ele foi direto: "Eu simplesmente caí". Shawn também afirmou que estava bem, somente se recuperando do susto causado pelo sangramento.