Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos em emergência nos EUA após incidente doméstico

Artista canadense buscou atendimento em Beverly Hills acompanhado pela atriz brasileira; Shawn tranquilizou fãs após o susto

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:00

Bruna Marquezine aciona advogados após invasão de privacidade com drone
Bruna Marquezine e Shawn Mendes  Crédito: Reprodução

Shawn Mendes e Bruna Marquezine chamaram atenção na última quarta-feira (13) ao serem vistos em um centro médico de emergência em Beverly Hills, nos Estados Unidos. O astro canadense precisou de cuidados profissionais após se ferir em um incidente dentro de sua residência.

Em registros divulgados pela agência Grosby, ele aparece pressionando um tecido para tentar conter um sangramento na mão. Bruna acompanhou o cantor durante todo o atendimento.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução / Redes Sociais
1 de 8
Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Redes Sociais

O flagra rapidamente viralizou, gerando preocupação entre os seguidores do casal, já que as fotos mostravam Shawn com as mãos ensanguentadas e demonstrando incômodo com o ferimento.

Apesar do alarde, o caso não passou de um susto. Pouco tempo depois, os dois deixaram a unidade de saúde juntos e retornaram para casa.

Já com um curativo em um dos dedos, Shawn conversou rapidamente com fotógrafos na porta de sua residência e usou o bom humor para explicar a situação e pedir para que não tirassem fotos do local: "Acabei de voltar do hospital e tem sangue por toda a varanda da minha casa".

Questionado sobre como teria se machucado, ele foi direto: "Eu simplesmente caí". Shawn também afirmou que estava bem, somente se recuperando do susto causado pelo sangramento.

Leia mais

Imagem - Márcia Sensitiva é hospitalizada em São Paulo e faz alerta: 'Se vacinem'

Márcia Sensitiva é hospitalizada em São Paulo e faz alerta: 'Se vacinem'

Imagem - Além de Selton Mello, saiba outros artistas que pararam de fumar

Além de Selton Mello, saiba outros artistas que pararam de fumar

Imagem - Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Saiba estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola, após passar por cirurgia de emergência

Tags:

Saúde Bruna Marquezine Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Mesmo endividado, Belo mantém mansão de R$ 10 milhões com 3 andares e closet com vitrine; veja fotos

Mesmo endividado, Belo mantém mansão de R$ 10 milhões com 3 andares e closet com vitrine; veja fotos
Imagem - Leonardo abre o jogo sobre cenas de nudez e diverte João Guilherme: 'Vergonha eu tenho'

Leonardo abre o jogo sobre cenas de nudez e diverte João Guilherme: 'Vergonha eu tenho'
Imagem - Adeus ao guarda-roupa: opções modulares entregam economia de tempo e espaço em apartamentos e casas pequenas

Adeus ao guarda-roupa: opções modulares entregam economia de tempo e espaço em apartamentos e casas pequenas