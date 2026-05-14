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Adeus ao guarda-roupa: opções modulares entregam economia de tempo e espaço em apartamentos e casas pequenas

Tendência com prateleiras de aço e design aberto promete unir elegância, funcionalidade e economia

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:57

Estantes de aço são algumas das favoritas para decoração de interiores na era da verticalização
Estantes de aço são algumas das favoritas para decoração de interiores na era da verticalização Crédito: Wolf Art / Pexels

Se você está enfrentando dificuldades para organizar suas coisas em casa por falta de espaço, que tal sair da casinha? Em apartamentos menores, em vez de guarda-roupas, estantes de aço e outras estruturas modulares têm ganhado tração por entregarem economia, de dinheiro e espaço.

O avanço dos imóveis compactos mudou a forma de pensar o quarto. Em vez de ocupar uma parede inteira com portas, fundo e laterais grossas, muita gente passou a buscar estruturas mais leves, desmontáveis e fáceis de adaptar.

Opções modulares

Guarda-roupa aberto minimalista por Ngân Dương / Pexels
Estante de aço com pegada industrial por Skylar Kang / Pexels
Solução modular para circulação por Max Vakhtbovych / Pexels
Nichos para roupas e sapatos por Lisa Anna / Pexels
Estante metálica para sala ou home office por Tiia Pakk / Pexels
Estante de aço com visual futurista por Linda Gschwentner / Pexels
Arara com nichos decorativos por Shojol Islam / Pexels
Guarda-roupa modular aberto por Max Vakhtbovych / Pexels
Closet com nichos planejados por Max Vakhtbovych / Pexels
Nichos amplos e versáteis por Max Vakhtbovych / Pexels
Guarda-roupa aberto para apartamento por Liza Summer / Pexels
Nichos para quarto compacto por Max Vakhtbovych / Pexels
Armário modular compacto por The Ghazi / Pexels
Estante de aço com visual moderno por Pexels
Guarda-roupa integrado ao quarto por Max Vakhtbovych / Pexels
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Guarda-roupa aberto minimalista por Ngân Dương / Pexels

Modular x tradicional

As estantes de aço entram nesse cenário porque aproveitam a altura do cômodo. Com prateleiras reguláveis, barras para cabides e caixas organizadoras, elas criam uma espécie de estação de roupas, sem depender de marcenaria planejada.

Essa adaptação se torna ainda mais importante com o aumento de apartamentos disponíveis e moradias cada vez mais verticalizadas. Em quartos pequenos, deixar as peças à vista ajuda o morador a enxergar melhor o que possui, evitar compras repetidas e criar combinações com mais facilidade.

A visualização cresce conforme o tamanho do espaço, mas também pode ser bem aproveitada em ambientes menores
A visualização cresce conforme o tamanho do espaço, mas também pode ser bem aproveitada em ambientes menores Crédito: Max Vakhtbovych / Pexels

Além disso, as prateleiras de aço têm um visual neoindustrial que combina com uma decoração mais simples e limpa. O metal aparente passa uma sensação de leveza em comparação com armários grandes de madeira, MDF ou MDP, que podem deixar o quarto mais carregado.

Vantagem na versatilidade

A principal força do sistema modular está na chance de modificar a estrutura ao longo do tempo. Quem muda de casa, divide o quarto ou precisa reorganizar o ambiente consegue reaproveitar os módulos em novas posições, sem substituir o móvel inteiro.

Essa flexibilidade também favorece quem vive em imóvel alugado. Como muitos modelos não exigem marcenaria planejada, a instalação costuma ser mais simples e menos permanente. Assim, qualquer mudança de ambiente fica mais fácil de desmontar e montar em outro lugar.

Circulação de ar e saúde

Outro atrativo do sistema aberto é a circulação de ar. Como não há portas fechadas nem fundo abafado, roupas e acessórios ficam menos presos em um ambiente escuro, o que pode ajudar em casas com sensação de umidade.

Mesmo assim, a ventilação do armário não substitui o controle da umidade no quarto. O CDC, órgão de saúde dos Estados Unidos, recomenda manter a umidade interna no máximo em 50% para reduzir o risco de mofo.

EPA, agência ambiental norte-americana, trabalha com uma faixa ideal entre 30% e 50%. Portanto, abrir espaço entre as roupas ajuda, mas vazamentos, paredes frias e pouca ventilação continuam sendo os principais vilões.

Tags:

Casas Decoração de Ambientes Apartamento

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