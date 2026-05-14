CASA E JARDIM

Adeus ao guarda-roupa: opções modulares entregam economia de tempo e espaço em apartamentos e casas pequenas

Tendência com prateleiras de aço e design aberto promete unir elegância, funcionalidade e economia



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:57

Estantes de aço são algumas das favoritas para decoração de interiores na era da verticalização Crédito: Wolf Art / Pexels

Se você está enfrentando dificuldades para organizar suas coisas em casa por falta de espaço, que tal sair da casinha? Em apartamentos menores, em vez de guarda-roupas, estantes de aço e outras estruturas modulares têm ganhado tração por entregarem economia, de dinheiro e espaço.

O avanço dos imóveis compactos mudou a forma de pensar o quarto. Em vez de ocupar uma parede inteira com portas, fundo e laterais grossas, muita gente passou a buscar estruturas mais leves, desmontáveis e fáceis de adaptar.

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Modular x tradicional

As estantes de aço entram nesse cenário porque aproveitam a altura do cômodo. Com prateleiras reguláveis, barras para cabides e caixas organizadoras, elas criam uma espécie de estação de roupas, sem depender de marcenaria planejada.

Essa adaptação se torna ainda mais importante com o aumento de apartamentos disponíveis e moradias cada vez mais verticalizadas. Em quartos pequenos, deixar as peças à vista ajuda o morador a enxergar melhor o que possui, evitar compras repetidas e criar combinações com mais facilidade.

A visualização cresce conforme o tamanho do espaço, mas também pode ser bem aproveitada em ambientes menores Crédito: Max Vakhtbovych / Pexels

Além disso, as prateleiras de aço têm um visual neoindustrial que combina com uma decoração mais simples e limpa. O metal aparente passa uma sensação de leveza em comparação com armários grandes de madeira, MDF ou MDP, que podem deixar o quarto mais carregado.

Vantagem na versatilidade

A principal força do sistema modular está na chance de modificar a estrutura ao longo do tempo. Quem muda de casa, divide o quarto ou precisa reorganizar o ambiente consegue reaproveitar os módulos em novas posições, sem substituir o móvel inteiro.

Essa flexibilidade também favorece quem vive em imóvel alugado. Como muitos modelos não exigem marcenaria planejada, a instalação costuma ser mais simples e menos permanente. Assim, qualquer mudança de ambiente fica mais fácil de desmontar e montar em outro lugar.

Circulação de ar e saúde

Outro atrativo do sistema aberto é a circulação de ar. Como não há portas fechadas nem fundo abafado, roupas e acessórios ficam menos presos em um ambiente escuro, o que pode ajudar em casas com sensação de umidade.

Mesmo assim, a ventilação do armário não substitui o controle da umidade no quarto. O CDC, órgão de saúde dos Estados Unidos, recomenda manter a umidade interna no máximo em 50% para reduzir o risco de mofo.