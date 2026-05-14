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Além de Selton Mello, saiba outros artistas que pararam de fumar

Ator celebrou quatro anos de abstinência durante o programa “Encontro”; confira outros nomes que compartilharam suas histórias

Kamila Macedo

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:53

Juliana Paes, Selton Mello e Renata Sorrah já compartilharam como pararam de fumar Crédito: Reprodução

Selton Mello comentou sobre sua relação com o tabagismo na última quarta-feira (13), durante participação no programa “Encontro com Patrícia Poeta”. Na ocasião, o ator celebrou o marco de quatro anos sem fumar, após 25 anos mantendo o vício que teve início em 1994, nos bastidores do filme “Lamarca”.

No entanto, Mello não é o único artista a expor a vida pessoal para relatar a vitória contra hábito de fumar. Confira outros famosos que decidiram abandonar o cigarro e falaram publicamente sobre a decisão:

Artistas que abandonaram o hábito de fumar 1 de 6

Selton Mello

Antes do “Encontro”, o ator já havia comemorado a conquista nas redes sociais. Ele explicou que decidiu expor o momento por considerá-lo uma vitória pessoal e uma forma de inspirar quem enfrenta o mesmo desafio.

Selton revelou que uma das principais motivações para manter a decisão foi o odor característico do cigarro. "Quando via alguém fumando, eu me aproximava para testar se teria vontade, e o que sentia era repulsa, e isso me ajudou muito mesmo! Se isso vai te impactar e te ajudar a pensar, saiba: se você é fumante, você cheira mal. Simples e duro assim. Desculpe a sinceridade, mas talvez te ajude a pensar. Não adianta perfume e chiclete, você está impregnado”, afirmou.

Já durante o programa de TV, ele refletiu: "Eu nem consigo dizer que sou ex-fumante, porque é um negócio tão sorrateiro que eu posso voltar a fumar amanhã... Tenho muito respeito por isso".

Mayana Moura

A atriz Mayana Moura, que integrou o elenco de “Passione” (2010), compartilhou com seus seguidores em 2025 que estava iniciando um tratamento para parar de fumar, hábito que cultivou durante “a maior parte da vida”. Na época, ela relatou: "Vou começar um tratamento bem sério. Na verdade, comecei hoje. Eu sou do tipo que vou precisar de toda ajuda que puder. Eu fumava 3 maços por dia".

Renata Sorrah

A icônica intérprete de Nazaré Tedesco está há quase duas décadas sem fumar, mas confessa o arrependimento por não ter interrompido o vício antes. "Me pergunto sempre: 'Por que eu não parei antes?'. Comecei a fumar tarde, com 29 anos, para a peça 'Há vagas para moças de fino trato'. E me viciei aí na nicotina". De acordo com o jornal EXTRA, a atriz confirmou em maio de 2025 que já somava 15 anos sem cultivar o hábito.

Na ocasião, ela contou que, apesar das dificuldades, teve sucesso no tratamento: "Não troquei por outro vício, não engordei, fiquei ótima! É um adianto na vida".

Guilherme Fontes

Guilherme Fontes, rosto marcante da versão de 1994 de “A Viagem”, abordou o tema em outubro de 2024. O intérprete de Alexandre revelou aos seguidores que o hábito começou cedo: "Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga. Uma pequena recaída aos 28/29 anos. Rápida. E foi só”, contou.

"Todas as vezes que conseguia parar o motivo era sempre o mesmo: estava 100% intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado, e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém”, encerrou.

Juliana Paes

Juliana Paes recorreu ao uso de adesivos de nicotina para abandonar o vício. A atriz iniciou o processo durante a pandemia, conforme relatou em conversa com Thais Fersoza, em março de 2021.

"A gente tem a fissura pelo gesto, a companhia, a fumaça... Tudo! São muitas coisas. Dei uma descontada na comida. Acho que não vou voltar. É um vício muito maldito. Não é fácil. Nunca vou dizer nunca, mas pretendo não voltar", declarou a artista na época.

André Marques

O apresentador celebrou, em maio de 2024, o marco de dois meses sem fumar. Ele compartilhou os detalhes com o público: "Parei na cara, na coragem e no susto. Fiz alguns exames e o pulmão já estava meio com uns sinais óbvios de um fumante".