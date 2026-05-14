MÚSICA

Luedji Luna anuncia projeto acústico com releituras e faixas inéditas em repertório íntimo

Audiovisual chega às plataformas em 25 de maio como desdobramento do WhatsApp Private Sessions

Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:22

Luedji Luna Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora e compositora Luedji Luna lançará no dia 25 de maio o projeto “Acústico Luedji Luna”, que apresentará releituras de sua discografia e seis faixas inéditas em formato íntimo. O projeto nasce como desdobramento do WhatsApp Private Sessions, iniciativa do WhatsApp que mostra como a privacidade pode ser um espaço de criação artística já no ar no YouTube.

O repertório reunirá 12 músicas, incluindo “Ioiô”, “Apocalipse”, “Pavão”, “Harém”, “Rota”, “Gamboa”, “Poesia Pouca”, “Ela é o que há”, “Rotação”, “Encruzilhada”, “Gris” e “Detalhe”, costurando vários momentos da carreira em uma mesa atmosfera.

Luedji Luna 1 de 11

O formato propõe uma aproximação maior com a plateia, tanto no registro audiovisual quanto na adaptação para os palcos. O lançamento do acústico acontece um ano após a chegada do álbum “Um Mar pra Cada Um”, e no mesmo dia do aniversário de Luedji, marcando de forma simbólica um momento que celebra seu amadurecimento.