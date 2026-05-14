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Luedji Luna anuncia projeto acústico com releituras e faixas inéditas em repertório íntimo

Audiovisual chega às plataformas em 25 de maio como desdobramento do WhatsApp Private Sessions

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de maio de 2026 às 16:22

Luedji Luna
Luedji Luna Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora e compositora Luedji Luna lançará no dia 25 de maio o projeto “Acústico Luedji Luna”, que apresentará releituras de sua discografia e seis faixas inéditas em formato íntimo. O projeto nasce como desdobramento do WhatsApp Private Sessions, iniciativa do WhatsApp que mostra como a privacidade pode ser um espaço de criação artística já no ar no YouTube.

O repertório reunirá 12 músicas, incluindo “Ioiô”, “Apocalipse”, “Pavão”, “Harém”, “Rota”, “Gamboa”, “Poesia Pouca”, “Ela é o que há”, “Rotação”, “Encruzilhada”, “Gris” e “Detalhe”, costurando vários momentos da carreira em uma mesa atmosfera.

Luedji Luna

Luedji Luna por Divulgação
Cantora Luedji Luna por Igor Santos/ Secom PMS
Luedji Luna lança Um Mar Para Cada Um por Divulgação/Henrique Falci
Luedji Luna  por Henrique Falci/divulgação
Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá no show em comemoração ao aniversário de Salvador por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna fazem show especial no Festival Viva Verão em Salvador por Lucas Cordeiro/Divulgação
A cantora Luedji Luna por divulgação
Zudzilla e Luedji Luna por Elias Dantas
Luedji Luna  por Henrique Falci
As cantoras Luedji Luna e Alicia Keys por divulgação
Luedji Luna: Radicada em SP, soteropolitana propõe uma reflexão sobre raça e identidade por Foto: Divulgação
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Luedji Luna por Divulgação

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O formato propõe uma aproximação maior com a plateia, tanto no registro audiovisual quanto na adaptação para os palcos. O lançamento do acústico acontece um ano após a chegada do álbum “Um Mar pra Cada Um”, e no mesmo dia do aniversário de Luedji, marcando de forma simbólica um momento que celebra seu amadurecimento.

Ao revisitar álbuns reconhecidos por premiações como Latin Grammy, Prêmio Multishow e APCA, o trabalho apresenta um recorte direto e humano da obra de Luedji Luna, evidenciando sua maturidade artística.

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Luedji Luna

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