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Com participação de Luedji Luna, Hiran lança 'IMUNDO' e anuncia novo álbum para abril

O single, que chega nesta sexta (3), marca a fase mais madura do artista baiano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:20

Hiran volta ao hip-hop e lança “IMUNDO com Luedji Luna
Hiran volta ao hip-hop e lança “IMUNDO com Luedji Luna Crédito: Antonio Kamani

O cantor baiano Hiran nunca foi de entregar o óbvio, mas desta vez, o artista de Alagoinhas (BA) resolveu elevar o nível. Nesta sexta-feira (3), ao meio-dia, ele lança o single 'IMUNDO', uma colaboração com Luedji Luna.

A faixa não é apenas um lançamento comum; é o prenúncio de um novo disco homônimo previsto ainda para abril e marca o retorno definitivo de Hiran ao hip-hop. 

O cantor baiano Hiran

Hiran volta ao hip-hop e lança “IMUNDO com Luedji Luna por Antonio Kamani
Artista baiano Hiran por Reprodução/Redes Sociais
Artista baiano Hiran por Reprodução/Redes Sociais
Artista baiano Hiran por Reprodução/Redes Sociais
Artista baiano Hiran por Reprodução/Redes Sociais
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Hiran volta ao hip-hop e lança “IMUNDO com Luedji Luna por Antonio Kamani

Hiran não esconde que 'IMUNDO' nasceu de um lugar de incômodo. "Comecei esta música rimando com muita raiva, muito rancor", revela o artista. Para equilibrar essa energia, ele sentiu que precisava de uma voz que trouxesse uma atmosfera de oração, e ninguém melhor que Luedji Luna para realizar esse sonho.

A música chega acompanhada de um videoclipe no YouTube que promete traduzir toda essa densidade emocional sobre identidade e superação.

Luedji Luna

Luedji Luna por Divulgação
Cantora Luedji Luna por Igor Santos/ Secom PMS
Luedji Luna lança Um Mar Para Cada Um por Divulgação/Henrique Falci
Luedji Luna  por Henrique Falci/divulgação
Larissa Luz, Luedji Luna e Banda Didá no show em comemoração ao aniversário de Salvador por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna fazem show especial no Festival Viva Verão em Salvador por Lucas Cordeiro/Divulgação
A cantora Luedji Luna por divulgação
Zudzilla e Luedji Luna por Elias Dantas
Luedji Luna  por Henrique Falci
As cantoras Luedji Luna e Alicia Keys por divulgação
Luedji Luna: Radicada em SP, soteropolitana propõe uma reflexão sobre raça e identidade por Foto: Divulgação
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Luedji Luna por Divulgação

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Apadrinhado por ninguém menos que Caetano Veloso, Hiran carrega o título de primeiro rapper LGBTQIAPN+ do Nordeste a furar a bolha das grandes plataformas. Hoje, com quatro turnês internacionais e parcerias com ícones como Ivete Sangalo e Gloria Groove, ele se sente pronto para retomar o gênero que o formou, mas sem as inseguranças do início.

"Eu sempre me senti um outsider no universo do hip-hop por ser gay", desabafa. "Hoje, já não tenho a necessidade de aprovação. Estou pronto para retomar essa caminhada com sangue no olho".

O projeto, que reafirma as raízes baianas de Hiran, conta com a produção musical de Del Jay e mixagem de Tiago Simões.

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Tags:

Música Artista Rapper Lgbt Cantor Luedji Luna Lgbtqiapn+ Rap Baiano Hiran

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