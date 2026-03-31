MÚSICA

Com participação de Luedji Luna, Hiran lança 'IMUNDO' e anuncia novo álbum para abril

O single, que chega nesta sexta (3), marca a fase mais madura do artista baiano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:20

Hiran volta ao hip-hop e lança “IMUNDO com Luedji Luna Crédito: Antonio Kamani

O cantor baiano Hiran nunca foi de entregar o óbvio, mas desta vez, o artista de Alagoinhas (BA) resolveu elevar o nível. Nesta sexta-feira (3), ao meio-dia, ele lança o single 'IMUNDO', uma colaboração com Luedji Luna.

A faixa não é apenas um lançamento comum; é o prenúncio de um novo disco homônimo previsto ainda para abril e marca o retorno definitivo de Hiran ao hip-hop.

O cantor baiano Hiran 1 de 5

Hiran não esconde que 'IMUNDO' nasceu de um lugar de incômodo. "Comecei esta música rimando com muita raiva, muito rancor", revela o artista. Para equilibrar essa energia, ele sentiu que precisava de uma voz que trouxesse uma atmosfera de oração, e ninguém melhor que Luedji Luna para realizar esse sonho.

A música chega acompanhada de um videoclipe no YouTube que promete traduzir toda essa densidade emocional sobre identidade e superação.

Luedji Luna 1 de 11

Apadrinhado por ninguém menos que Caetano Veloso, Hiran carrega o título de primeiro rapper LGBTQIAPN+ do Nordeste a furar a bolha das grandes plataformas. Hoje, com quatro turnês internacionais e parcerias com ícones como Ivete Sangalo e Gloria Groove, ele se sente pronto para retomar o gênero que o formou, mas sem as inseguranças do início.

"Eu sempre me senti um outsider no universo do hip-hop por ser gay", desabafa. "Hoje, já não tenho a necessidade de aprovação. Estou pronto para retomar essa caminhada com sangue no olho".