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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (31) para terminar o mês com o bolso cheio

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:48

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao último dia de março de 2026. Se você sentiu que o mês passou voando, prepare-se, pois, esta terça-feira traz uma energia de transição que vai exigir equilíbrio.

Durante quase todo o dia, a Lua ainda caminha por Virgem, o que é ótimo para quem precisa de foco, organização e produtividade. É o momento de colocar a 'mão na massa' e resolver as pendências. Porém, o cenário muda no finalzinho da noite. Às 23:51, a Lua ingressa em Libra, pedindo mais diplomacia e harmonia nas nossas relações. Com o Sol em Áries soprando coragem, o segredo hoje é usar sua força com sabedoria. 

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    O dia começa focado no trabalho e na rotina, mas a noite pede que você saiba ouvir o parceiro. Esteja pronto para ceder um pouco e cultivar a harmonia. No trabalho, finalize as tarefas técnicas logo cedo.
  • Números da sorte: 9, 21, 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Terça-feira fértil e cheia de romance prático. Use sua criatividade para resolver pepinos no escritório e, à noite, foque em deixar o clima a dois mais equilibrado. Cuide da sua pele e beba água.
  • Números da sorte: 6, 15, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Manhã dedicada aos assuntos de casa e família. Mas é à noite que você brilha: com a Lua em um signo de Ar como o seu, o clima fica leve, paquerador e muito divertido. Aproveite para socializar.
  • Números da Sorte: 3, 12, 54

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Dia de conversas importantes que colocam os pingos nos is. No fim do dia, sua casa será seu melhor refúgio. Busque segurança emocional e aproveite o aconchego do seu lar para recarregar as pilhas.
  • Números da sorte: 2, 20, 44

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Hoje você quer estabilidade e conforto. No trabalho, o foco é a produtividade e o dinheiro. À noite, a comunicação com quem você ama ganha um tom charmoso e diplomático. Ótimo para um papo leve.
  • Números da sorte: 1, 10, 28

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Você está no comando na maior parte do dia. Sua produtividade vai impressionar e você vai dar conta de tudo o que os outros esqueceram. À noite, reserve um tempo para cuidar da sua autoestima e relaxar os ombros.
  • Números da sorte: 5, 14, 60

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia começa meio devagar e introspectivo, mas tudo muda perto da meia-noite, quando a Lua entra no seu signo. Guarde suas melhores ideias para apresentá-las quando se sentir mais atraente.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Curta o dia cercado de amigos e em atividades coletivas. À noite, a energia muda e você vai sentir vontade de se recolher. Respeite esse desejo de privacidade e use o silêncio para processar suas emoções.
  • Números da sorte: 8, 17, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sua carreira domina o período do dia, e sua competência será notada. Mas não se esqueça de 'sextar' antecipadamente à noite: saia com amigos e conheça gente nova. O convívio social será seu melhor remédio.
  • Números da sorte: 4, 31, 50

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dia de expandir os horizontes e pensar grande com o parceiro. No trabalho, mostre sua diplomacia para conquistar novos aliados. À noite, tente não levar as preocupações do escritório para debaixo do edredom.
  • Números da sorte: 11, 22, 39

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia pede intensidade e profundidade nas relações. À noite, o clima melhora muito com a Lua em um signo amigo, trazendo otimismo e sede de aprender algo novo. Busque algo que alimente sua espiritualidade.
  • Números da sorte: 13, 35, 52

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O foco hoje são as parcerias e os contratos. Saiba negociar. À noite, o clima fica mais apaixonado e denso, perfeito para mergulhar fundo na intimidade com quem você ama.
  • Números da sorte: 10, 29, 47

Dica do Dia: Aproveite a disciplina de Virgem durante o horário comercial para deixar a mesa limpa. 

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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