Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (31) para terminar o mês com o bolso cheio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de março de 2026 às 08:48
Chegamos ao último dia de março de 2026. Se você sentiu que o mês passou voando, prepare-se, pois, esta terça-feira traz uma energia de transição que vai exigir equilíbrio.
Durante quase todo o dia, a Lua ainda caminha por Virgem, o que é ótimo para quem precisa de foco, organização e produtividade. É o momento de colocar a 'mão na massa' e resolver as pendências. Porém, o cenário muda no finalzinho da noite. Às 23:51, a Lua ingressa em Libra, pedindo mais diplomacia e harmonia nas nossas relações. Com o Sol em Áries soprando coragem, o segredo hoje é usar sua força com sabedoria.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Aproveite a disciplina de Virgem durante o horário comercial para deixar a mesa limpa.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.