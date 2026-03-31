ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (31) para terminar o mês com o bolso cheio

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:48

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos ao último dia de março de 2026. Se você sentiu que o mês passou voando, prepare-se, pois, esta terça-feira traz uma energia de transição que vai exigir equilíbrio.

Durante quase todo o dia, a Lua ainda caminha por Virgem, o que é ótimo para quem precisa de foco, organização e produtividade. É o momento de colocar a 'mão na massa' e resolver as pendências. Porém, o cenário muda no finalzinho da noite. Às 23:51, a Lua ingressa em Libra, pedindo mais diplomacia e harmonia nas nossas relações. Com o Sol em Áries soprando coragem, o segredo hoje é usar sua força com sabedoria.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

O dia começa focado no trabalho e na rotina, mas a noite pede que você saiba ouvir o parceiro. Esteja pronto para ceder um pouco e cultivar a harmonia. No trabalho, finalize as tarefas técnicas logo cedo.

O dia começa focado no trabalho e na rotina, mas a noite pede que você saiba ouvir o parceiro. Esteja pronto para ceder um pouco e cultivar a harmonia. No trabalho, finalize as tarefas técnicas logo cedo. Números da sorte: 9, 21, 45

Touro (20/04 a 20/05)

Terça-feira fértil e cheia de romance prático. Use sua criatividade para resolver pepinos no escritório e, à noite, foque em deixar o clima a dois mais equilibrado. Cuide da sua pele e beba água.



Terça-feira fértil e cheia de romance prático. Use sua criatividade para resolver pepinos no escritório e, à noite, foque em deixar o clima a dois mais equilibrado. Cuide da sua pele e beba água. Números da sorte: 6, 15, 33

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Manhã dedicada aos assuntos de casa e família. Mas é à noite que você brilha: com a Lua em um signo de Ar como o seu, o clima fica leve, paquerador e muito divertido. Aproveite para socializar.



Manhã dedicada aos assuntos de casa e família. Mas é à noite que você brilha: com a Lua em um signo de Ar como o seu, o clima fica leve, paquerador e muito divertido. Aproveite para socializar. Números da Sorte: 3, 12, 54



Câncer (21/06 a 22/07)

Dia de conversas importantes que colocam os pingos nos is. No fim do dia, sua casa será seu melhor refúgio. Busque segurança emocional e aproveite o aconchego do seu lar para recarregar as pilhas.



Dia de conversas importantes que colocam os pingos nos is. No fim do dia, sua casa será seu melhor refúgio. Busque segurança emocional e aproveite o aconchego do seu lar para recarregar as pilhas. Números da sorte: 2, 20, 44

Leão (23/07 a 22/08)

Hoje você quer estabilidade e conforto. No trabalho, o foco é a produtividade e o dinheiro. À noite, a comunicação com quem você ama ganha um tom charmoso e diplomático. Ótimo para um papo leve.



Hoje você quer estabilidade e conforto. No trabalho, o foco é a produtividade e o dinheiro. À noite, a comunicação com quem você ama ganha um tom charmoso e diplomático. Ótimo para um papo leve. Números da sorte: 1, 10, 28

Virgem (23/08 a 22/09)

Você está no comando na maior parte do dia. Sua produtividade vai impressionar e você vai dar conta de tudo o que os outros esqueceram. À noite, reserve um tempo para cuidar da sua autoestima e relaxar os ombros.



Você está no comando na maior parte do dia. Sua produtividade vai impressionar e você vai dar conta de tudo o que os outros esqueceram. À noite, reserve um tempo para cuidar da sua autoestima e relaxar os ombros. Números da sorte: 5, 14, 60

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O dia começa meio devagar e introspectivo, mas tudo muda perto da meia-noite, quando a Lua entra no seu signo. Guarde suas melhores ideias para apresentá-las quando se sentir mais atraente.



O dia começa meio devagar e introspectivo, mas tudo muda perto da meia-noite, quando a Lua entra no seu signo. Guarde suas melhores ideias para apresentá-las quando se sentir mais atraente. Números da sorte: 7, 25, 43

Escorpião (23/10 a 21/11)

Curta o dia cercado de amigos e em atividades coletivas. À noite, a energia muda e você vai sentir vontade de se recolher. Respeite esse desejo de privacidade e use o silêncio para processar suas emoções.



Curta o dia cercado de amigos e em atividades coletivas. À noite, a energia muda e você vai sentir vontade de se recolher. Respeite esse desejo de privacidade e use o silêncio para processar suas emoções. Números da sorte: 8, 17, 56



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua carreira domina o período do dia, e sua competência será notada. Mas não se esqueça de 'sextar' antecipadamente à noite: saia com amigos e conheça gente nova. O convívio social será seu melhor remédio.



Sua carreira domina o período do dia, e sua competência será notada. Mas não se esqueça de 'sextar' antecipadamente à noite: saia com amigos e conheça gente nova. O convívio social será seu melhor remédio. Números da sorte: 4, 31, 50

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dia de expandir os horizontes e pensar grande com o parceiro. No trabalho, mostre sua diplomacia para conquistar novos aliados. À noite, tente não levar as preocupações do escritório para debaixo do edredom.



Dia de expandir os horizontes e pensar grande com o parceiro. No trabalho, mostre sua diplomacia para conquistar novos aliados. À noite, tente não levar as preocupações do escritório para debaixo do edredom. Números da sorte: 11, 22, 39

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia pede intensidade e profundidade nas relações. À noite, o clima melhora muito com a Lua em um signo amigo, trazendo otimismo e sede de aprender algo novo. Busque algo que alimente sua espiritualidade.



O dia pede intensidade e profundidade nas relações. À noite, o clima melhora muito com a Lua em um signo amigo, trazendo otimismo e sede de aprender algo novo. Busque algo que alimente sua espiritualidade. Números da sorte: 13, 35, 52

Peixes (20/02 a 20/03)

O foco hoje são as parcerias e os contratos. Saiba negociar. À noite, o clima fica mais apaixonado e denso, perfeito para mergulhar fundo na intimidade com quem você ama.



O foco hoje são as parcerias e os contratos. Saiba negociar. À noite, o clima fica mais apaixonado e denso, perfeito para mergulhar fundo na intimidade com quem você ama. Números da sorte: 10, 29, 47

Dica do Dia: Aproveite a disciplina de Virgem durante o horário comercial para deixar a mesa limpa.

