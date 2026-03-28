SAÚDE

Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar

Especialistas indicam que desenvolver o condicionamento antes da força pode evitar lesões e aumentar a adesão aos treinos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:30

Para a caminhada japonesa você vai precisar de um cronômetro Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A dúvida entre começar pela caminhada ou pela musculação é comum entre quem decide mudar de vida e entrar na academia. Apesar da popularidade dos treinos com peso, especialistas apontam que, em muitos casos, o exercício aeróbico pode ser o caminho mais seguro e eficiente no início.

Para pessoas sedentárias ou com baixo condicionamento físico, a caminhada deixa de ser apenas uma atividade leve e passa a ser uma etapa essencial. Isso porque o corpo ainda não está preparado para suportar cargas mais intensas, exigidas na musculação.

Segundo o profissional de educação física Fernando Castro, priorizar o aeróbico nesse momento ajuda a construir uma base importante. “Vai valer mais a pena fazer caminhada do que musculação principalmente quando estou lidando com um paciente mais descondicionado ou que precisa desenvolver melhor a base cardiopulmonar”, explica.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar 1 de 12

A orientação segue o que indicam entidades de saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática regular de atividades aeróbicas como forma de melhorar a capacidade cardiovascular, reduzir riscos de doenças e preparar o organismo para esforços maiores.

Já a American College of Sports Medicine destaca que exercícios de baixa a moderada intensidade são mais seguros para iniciantes, pois reduzem o risco de lesões e permitem uma adaptação progressiva do corpo.

Entre os principais benefícios de começar pela caminhada estão o fortalecimento do coração, melhora da respiração, aumento da resistência e maior controle da frequência cardíaca. Além disso, por ser uma atividade mais acessível e menos intensa, ela tende a gerar menos desconforto, o que ajuda na continuidade do treino.

Outro ponto importante é a segurança. Sem preparo adequado, iniciar direto na musculação pode sobrecarregar articulações e músculos, aumentando o risco de lesões. A caminhada, nesse caso, funciona como uma preparação natural para exercícios mais exigentes.

Na prática, especialistas indicam que o ideal é começar com caminhadas regulares, evoluir gradualmente a intensidade e, só depois, incluir a musculação na rotina. Esse processo permite que o corpo se adapte ao esforço e responda melhor aos estímulos.

Isso não significa que a musculação deve ser deixada de lado. Pelo contrário, ela é fundamental para ganho de força, massa muscular e saúde metabólica. A diferença está no momento certo de introduzi-la.