Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar

Especialistas indicam que desenvolver o condicionamento antes da força pode evitar lesões e aumentar a adesão aos treinos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2026 às 11:30

Para a caminhada japonesa você vai precisar de um cronômetro
Para a caminhada japonesa você vai precisar de um cronômetro Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A dúvida entre começar pela caminhada ou pela musculação é comum entre quem decide mudar de vida e entrar na academia. Apesar da popularidade dos treinos com peso, especialistas apontam que, em muitos casos, o exercício aeróbico pode ser o caminho mais seguro e eficiente no início.

Para pessoas sedentárias ou com baixo condicionamento físico, a caminhada deixa de ser apenas uma atividade leve e passa a ser uma etapa essencial. Isso porque o corpo ainda não está preparado para suportar cargas mais intensas, exigidas na musculação.

Segundo o profissional de educação física Fernando Castro, priorizar o aeróbico nesse momento ajuda a construir uma base importante. “Vai valer mais a pena fazer caminhada do que musculação principalmente quando estou lidando com um paciente mais descondicionado ou que precisa desenvolver melhor a base cardiopulmonar”, explica.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
1 de 12
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock

A orientação segue o que indicam entidades de saúde. A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática regular de atividades aeróbicas como forma de melhorar a capacidade cardiovascular, reduzir riscos de doenças e preparar o organismo para esforços maiores.

Já a American College of Sports Medicine destaca que exercícios de baixa a moderada intensidade são mais seguros para iniciantes, pois reduzem o risco de lesões e permitem uma adaptação progressiva do corpo.

Leia mais

Imagem - Rita Ephrem morreu de quê? Doença rara fez influenciadora ter 7 AVCs e mais de 20 intubações

Rita Ephrem morreu de quê? Doença rara fez influenciadora ter 7 AVCs e mais de 20 intubações

Imagem - Influenciadora Rita Ephrem morre aos 31 anos; jovem morreu sem respostas

Influenciadora Rita Ephrem morre aos 31 anos; jovem morreu sem respostas

Imagem - Obesidade altera tecidos do corpo e favorece surgimento de câncer, diz estudo

Obesidade altera tecidos do corpo e favorece surgimento de câncer, diz estudo

Entre os principais benefícios de começar pela caminhada estão o fortalecimento do coração, melhora da respiração, aumento da resistência e maior controle da frequência cardíaca. Além disso, por ser uma atividade mais acessível e menos intensa, ela tende a gerar menos desconforto, o que ajuda na continuidade do treino.

Outro ponto importante é a segurança. Sem preparo adequado, iniciar direto na musculação pode sobrecarregar articulações e músculos, aumentando o risco de lesões. A caminhada, nesse caso, funciona como uma preparação natural para exercícios mais exigentes.

Leia mais

Imagem - Modo Turbo no BBB 26 corta privilégios da liderança de Ana Paula Renault; entenda novas regras

Modo Turbo no BBB 26 corta privilégios da liderança de Ana Paula Renault; entenda novas regras

Imagem - Horóscopo da semana (30 de março a 5 de abril) traz alerta para os 12 signos: tensão, dinheiro e viradas inesperadas

Horóscopo da semana (30 de março a 5 de abril) traz alerta para os 12 signos: tensão, dinheiro e viradas inesperadas

Imagem - Atração em Alta: Saiba como a energia leonina transforma a vida amorosa de 4 signos neste fim de semana (27 a 29 de março)

Atração em Alta: Saiba como a energia leonina transforma a vida amorosa de 4 signos neste fim de semana (27 a 29 de março)

Na prática, especialistas indicam que o ideal é começar com caminhadas regulares, evoluir gradualmente a intensidade e, só depois, incluir a musculação na rotina. Esse processo permite que o corpo se adapte ao esforço e responda melhor aos estímulos.

Isso não significa que a musculação deve ser deixada de lado. Pelo contrário, ela é fundamental para ganho de força, massa muscular e saúde metabólica. A diferença está no momento certo de introduzi-la.

Com uma base bem construída, a transição para os treinos de força tende a ser mais segura, eficiente e duradoura.

Mais recentes

Imagem - Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana

Hoje (29 de março) pede pausa, reconexão e escolhas que podem redefinir sua próxima semana
Imagem - Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás

Anjo da Guarda traz recado de leveza para 2 signos neste domingo (29 de março): deixe o que pesa para trás
Imagem - Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

Juliana Paes anuncia saída do posto de Rainha de Bateria da Viradouro

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil