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Modo Turbo no BBB 26 corta privilégios da liderança de Ana Paula Renault; entenda novas regras

Reta final do reality encurta o tempo de liderança dos participantes, mas mantém o prêmio milionário

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:30

Ana Paula Renault é a líder da semana do BBB 26
Ana Paula Renault é a líder da semana do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

A chegada do 'modo turbo' no Big Brother Brasil encurtou os ciclos e mudou a lógica do jogo. Agora, quem vira líder quase não tem tempo de aproveitar já que os paredões e eliminações serão mais frequentes e, quem conquista a liderança perde benefícios tradicionais.

Nada de festa temática, nada de longos dias no Quarto do Líder e, em alguns casos, nem os prêmios tradicionais estão garantidos.

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução
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Dinâmica da semana no BBB 26 por Globo/Reprodução

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A própria liderança de Ana Paula Renault já reflete esse novo cenário. Apesar de ter garantido vaga no Top 10, ela terá menos tempo e menos vantagens do que líderes anteriores.

Além disso, os Paredões ficaram mais frequentes, e mais perigosos. Sem prova a Bate e Volta em algumas formações, cair na berlinda virou um risco real de eliminação.

O prêmio final segue alto, chegando a R$ 5,5 milhões.

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Tags:

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