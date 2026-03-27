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Curta baiano premiado internacionalmente estreia no XXI Panorama Coisa de Cinema

Dirigido por Henrique Filho, o premiado curta-metragem 'Maic Não Quer Cruzar' ganha exibição no Cine Glauber Rocha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 13:00

“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O curta baiano 'Maic Não Quer Cruzar', dirigido por Henrique Filho, faz sua estreia em Salvador no próximo dia 29 de março, dentro da programação do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema, no Cine Glauber Rocha e, após a sessão, o público ainda poderá participar de um bate-papo com o diretor.

A trama gira em torno de Davi, um garoto de 13 anos que divide o tempo entre videogames, futebol na rua e a companhia inseparável do seu cachorro, Maic, um golden retriever já envelhecendo. 

Filme 'Maic Não Quer Cruzar'

“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
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“Maic Não Quer Cruzar” faz estreia baiana no XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

Tudo muda quando Davi percebe que Maic não demonstra interesse em cruzar com uma cadela e, ao contrário, prefere a companhia de outro cachorro macho, Chambinho. A partir daí, o que parecia apenas uma curiosidade vira um conflito interno para o garoto, que passa por sentimentos como estranhamento, frustração e até rejeição.

E é justamente nesse ponto que o curta te pega, ao acompanhar o olhar de Davi, você também é convidado a rever conceitos, questionar preconceitos e entender o afeto de uma forma mais ampla e além.

A proposta do diretor é usar uma história sensível para abrir espaço para debates sobre homofobia, bullying e aceitação, especialmente entre os mais jovens. Não à toa, a ideia é que o filme ultrapasse as telas e chegue também a escolas e ambientes educativos.

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Além da estreia em Salvador, o curta também será exibido em Cachoeira, no Cine Theatro Cachoeirano, no dia 28 de março. Já na capital baiana, quem perder a primeira sessão ainda terá outra chance no dia 31.

Outro ponto importante, o filme foi pensado para alcançar o maior número de pessoas possível. Por isso, conta com recursos de acessibilidade, como legendas descritivas, Libras e audiodescrição.

'Maic Não Quer Cruzar' tem circulado por festivais no Brasil e no exterior, com passagens por países como Espanha, Alemanha, México e Argentina, além de ter conquistado o prêmio de Melhor Curta Infantojuvenil em um festival internacional na Índia.

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