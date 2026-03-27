AGENDA CULTURAL

Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:17

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O fim de semana está batendo à porta e, se você está em Salvador ou em Cachoeira, o melhor programa para esta sexta-feira (27) é pegar um cineminha. A 21ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começou na quarta (25), promete movimentar a cena cultural do estado com diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta sexta-feira (27).

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema 1 de 3

Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.

13:00 - Mostra Sara Gómez II

(Classificação: 10 anos)

'Guanabacoa: crônicas de minha família' (Dir. Sara Gomez)

Documentário

'Um documentário sobre trânsito' (Dir. Sara Gomez)

Documentário

'E… nós temos sabor' (Dir. Sara Gomez)

Documentário

'Excursão a Vueltabajo' (Dir. Sara Gomez)

Documentário

13:00 - Mostra Agnès Varda II

(Classificação: 14 anos)

'Os renegados' (Dir. Agnès Varda)

Musical, drama

13:40 - Competitiva internacional I

(Classificação: 14 anos)

'Porque hoje é sábado' (Dir. Alice Eça Guimarães)

Animação

'Maionese' (Dir. Giulia Grandinetti)

Drama

'Deus não vai ajudar' (Dir. Hana Jušić)

Drama

14:40 - Panorama Brasil V

(Classificação: 12 anos)

'Bijupirá' (Dir. Eduardo Boccaletti)

Ficção, drama

'Guardião' (Dir. Eduardo Tosta)

Drama, fantasia, queer

'Moça' (Dir. Nahara Faissú)

Fantasia

'Memórias reclusas' (Dir. Flávia Santana)

Documentário

Com debate após a sessão.

Programa A escola vai ao cinema.

16:40 - Competitiva baiana II

(Classificação: 10 anos)

'Dias de tempestade' (Dir. Vítor Rocha)

Animação

'Espinho remoso' (Dir. Heraldo de Adeus)

Suspense

'A campina' (Dir. Cadu Reis e Jure Conceição)

Documentário

'Terra batida' (Dir. Jon Lewis)

Documentário

Com debate após a sessão.

16:50 - Competitiva internacional II

(Classificação: 14 anos)

'400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki)

Drama

'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson)

Drama, horror

'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi)

Documentário

17:35 - Mostra de filmes restaurados V

(Classificação: 16 anos)

'Xica da Silva' (Dir. Carlos Diegues)

Histórico

19:30 - Panorama do Brasil VI

(Classificação: 16 anos)

' Flor do sertão ' (Dir. Carlos Diegues)

Ficção

Com debate após a sessão.

19:45 - Competitiva nacional II

(Classificação: 14 anos)

' Ajude os menor ' (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento)

Ficção

'Couraça' (Dir. Susan Kalik e Daniel Arcades)

Drama

'Para vigo me voy!' (Dir. Lírio Ferreira e Karen Harley)

Documentário

Com debate após a sessão.

19:50 - Competitiva baiana III

(Classificação: 14 anos)

'Cajuína' (Dir. Mapa Macedo)

Ficção

'Rambutan' (Dir. Erika Fromm)

Ficção

'Cartas para…' (Dir. Vânia Lima)

Documentário

Com debate após a sessão.

Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

As sessões da Sala Walter da Silveira são 100% gratuitas todos os dias.

15:00 - Mostra de filmes restaurados IV

(Classificação: 14 anos)

'Eles não usam black-tie' (Dir. Leon Hirszman)

Drama

17:00 - Competição nacional I

(Classificação: 16 anos)

'Babalu é carne forte' (Dir. Xulia Doxágui)

Ficção

'Quem se move' (Dir. Stephanie Ricci)

Drama

'Morte e vida Madalena' (Dir. Guto Parente)

Comédia

Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.

14:30 - Panorama Brasil II

(Classificação: 12 anos)

'Nimuendajú' (Dir. Leon Hirszman)

Animação

Programa A escola vai ao cinema.

16:30 - Competitiva Baiana III

'Agulha' (Dir. Luisa Maciel)

Experimental, documentário

'Supernova' (Dir. Leon Sampaio)

Ficção

'Recessão econômica' (Dir. Antônio Victor Simas)

Tragicomédia

'Feiraguay' (Dir. Francisco Gabriel Rêgo)

Documentário

Com debate após a sessão.

19:30 - Competitiva Baiana IV

'A cachoeira' (Dir. Rayssa Coelho e Filipe Gama)

Documentário

'Xingu à margem' (Dir. Wallace Nogueira e Arlete Juruna)

Documentário, drama

Com debate após a sessão.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.

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