Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema
Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de março de 2026 às 11:17
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação
O fim de semana está batendo à porta e, se você está em Salvador ou em Cachoeira, o melhor programa para esta sexta-feira (27) é pegar um cineminha. A 21ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começou na quarta (25), promete movimentar a cena cultural do estado com diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.
Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta sexta-feira (27).
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
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XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha
Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.
13:00 - Mostra Sara Gómez II
(Classificação: 10 anos)
'Guanabacoa: crônicas de minha família' (Dir. Sara Gomez)
Documentário
'Um documentário sobre trânsito' (Dir. Sara Gomez)
Documentário
'E… nós temos sabor' (Dir. Sara Gomez)
Documentário
'Excursão a Vueltabajo' (Dir. Sara Gomez)
Documentário
13:00 - Mostra Agnès Varda II
(Classificação: 14 anos)
'Os renegados' (Dir. Agnès Varda)
Musical, drama
13:40 - Competitiva internacional I
(Classificação: 14 anos)
'Porque hoje é sábado' (Dir. Alice Eça Guimarães)
Animação
'Maionese' (Dir. Giulia Grandinetti)
Drama
'Deus não vai ajudar' (Dir. Hana Jušić)
Drama
14:40 - Panorama Brasil V
(Classificação: 12 anos)
'Bijupirá' (Dir. Eduardo Boccaletti)
Ficção, drama
'Guardião' (Dir. Eduardo Tosta)
Drama, fantasia, queer
'Moça' (Dir. Nahara Faissú)
Fantasia
'Memórias reclusas' (Dir. Flávia Santana)
Documentário
Com debate após a sessão.
Programa A escola vai ao cinema.
16:40 - Competitiva baiana II
(Classificação: 10 anos)
'Dias de tempestade' (Dir. Vítor Rocha)
Animação
'Espinho remoso' (Dir. Heraldo de Adeus)
Suspense
'A campina' (Dir. Cadu Reis e Jure Conceição)
Documentário
'Terra batida' (Dir. Jon Lewis)
Documentário
Com debate após a sessão.
16:50 - Competitiva internacional II
(Classificação: 14 anos)
'400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki)
Drama
'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson)
Drama, horror
'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi)
Documentário
17:35 - Mostra de filmes restaurados V
(Classificação: 16 anos)
'Xica da Silva' (Dir. Carlos Diegues)
Histórico
19:30 - Panorama do Brasil VI
(Classificação: 16 anos)
'Flor do sertão' (Dir. Carlos Diegues)
Ficção
Com debate após a sessão.
19:45 - Competitiva nacional II
(Classificação: 14 anos)
'Ajude os menor' (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento)
Ficção
'Couraça' (Dir. Susan Kalik e Daniel Arcades)
Drama
'Para vigo me voy!' (Dir. Lírio Ferreira e Karen Harley)