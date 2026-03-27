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Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:17

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O fim de semana está batendo à porta e, se você está em Salvador ou em Cachoeira, o melhor programa para esta sexta-feira (27) é pegar um cineminha. A 21ª edição do festival Panorama Internacional Coisa de Cinema, que começou na quarta (25), promete movimentar a cena cultural do estado com diversas produções nacionais e internacionais exibidas até o dia 1ª de abril.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta sexta-feira (27). 

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
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XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

Na capital, a programação se divide entre o Cine Glauber Rocha e as exibições gratuitas na Sala Walter da Silveira. Vale lembrar que os ingressos para as exibições no Cine Glauber Rocha custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.

13:00 - Mostra Sara Gómez II

  • (Classificação: 10 anos)

  • 'Guanabacoa: crônicas de minha família' (Dir. Sara Gomez)
  • Documentário 

  • 'Um documentário sobre trânsito' (Dir. Sara Gomez)
  • Documentário 

  • 'E… nós temos sabor' (Dir. Sara Gomez)
  • Documentário 

  • 'Excursão a Vueltabajo' (Dir. Sara Gomez)
  • Documentário 

  • 13:00 - Mostra Agnès Varda II
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'Os renegados' (Dir. Agnès Varda)
  • Musical, drama

13:40 - Competitiva internacional I

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Porque hoje é sábado' (Dir. Alice Eça Guimarães)
  • Animação

  • 'Maionese' (Dir. Giulia Grandinetti)
  • Drama

  • 'Deus não vai ajudar' (Dir. Hana Jušić)
  • Drama

14:40 - Panorama Brasil V

  • (Classificação: 12 anos)

  • 'Bijupirá' (Dir. Eduardo Boccaletti) 
  • Ficção, drama

  • 'Guardião' (Dir. Eduardo Tosta) 
  • Drama, fantasia, queer

  • 'Moça' (Dir. Nahara Faissú)
  • Fantasia 

  • 'Memórias reclusas' (Dir. Flávia Santana) 
  • Documentário 

Com debate após a sessão.

Programa A escola vai ao cinema.

16:40 - Competitiva baiana II

  • (Classificação: 10 anos)

  • 'Dias de tempestade' (Dir. Vítor Rocha)
  • Animação

  • 'Espinho remoso' (Dir. Heraldo de Adeus)
  • Suspense

  • 'A campina' (Dir. Cadu Reis e Jure Conceição)
  • Documentário

  • 'Terra batida' (Dir. Jon Lewis)
  • Documentário

Com debate após a sessão. 

16:50 - Competitiva internacional II

  • (Classificação: 14 anos)

  • '400 fitas cassetes' (Dir. Thelyia Petraki) 
  • Drama

  • 'Sammi, que consegue separar as partes do seu corpo' (Dir. Rein Maychaelson) 
  • Drama, horror

  • 'Militantropos' (Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova e Simon Mozgovyi) 
  • Documentário 

  • 17:35 - Mostra de filmes restaurados V
  • (Classificação: 16 anos)
  • 'Xica da Silva' (Dir. Carlos Diegues)
  • Histórico 

  • 19:30 - Panorama do Brasil VI
  • (Classificação: 16 anos)
  • 'Flor do sertão' (Dir. Carlos Diegues) 
  • Ficção 
  • Com debate após a sessão.

19:45 - Competitiva nacional II

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Ajude os menor' (Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento) 
  • Ficção

  • 'Couraça' (Dir. Susan Kalik e Daniel Arcades)  
  • Drama

  • 'Para vigo me voy!' (Dir. Lírio Ferreira e Karen Harley) 
  • Documentário

  • Com debate após a sessão.

19:50 - Competitiva baiana III

  • (Classificação: 14 anos)

  • 'Cajuína' (Dir. Mapa Macedo) 
  • Ficção

  • 'Rambutan' (Dir. Erika Fromm) 
  • Ficção

  • 'Cartas para…' (Dir. Vânia Lima) 
  • Documentário 

  • Com debate após a sessão.

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  • Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

As sessões da Sala Walter da Silveira são 100% gratuitas todos os dias.

  • 15:00 - Mostra de filmes restaurados IV
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'Eles não usam black-tie' (Dir. Leon Hirszman)
  • Drama

17:00 - Competição nacional I

  • (Classificação: 16 anos)

  • 'Babalu é carne forte' (Dir. Xulia Doxágui)  
  • Ficção

  • 'Quem se move' (Dir. Stephanie Ricci)  
  • Drama

  • 'Morte e vida Madalena' (Dir. Guto Parente)  
  • Comédia

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  • Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.

  • 14:30 - Panorama Brasil II
  • (Classificação: 12 anos)
  • 'Nimuendajú' (Dir. Leon Hirszman)
  • Animação

Programa A escola vai ao cinema.

16:30 - Competitiva Baiana III

  • 'Agulha' (Dir. Luisa Maciel)
  • Experimental, documentário

  • 'Supernova' (Dir. Leon Sampaio)
  • Ficção

  • 'Recessão econômica' (Dir. Antônio Victor Simas) 
  • Tragicomédia 

  • 'Feiraguay' (Dir. Francisco Gabriel Rêgo)
  • Documentário 

  • Com debate após a sessão.

19:30 - Competitiva Baiana IV

  • 'A cachoeira' (Dir. Rayssa Coelho e Filipe Gama) 
  • Documentário 

  • 'Xingu à margem' (Dir. Wallace Nogueira e Arlete Juruna) 
  • Documentário, drama

  • Com debate após a sessão.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

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Cinema Filmes Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Sala Walter da Silveira Cine Theatro Cachoeirano

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