AGENDA CULTURAL

Cine Glauber Rocha recebe shows no terraço durante o XXI Panorama Coisa de Cinema; veja atrações

Entre os dias 27 e 31 de março, cinema recebe apresentações musicais após as exibições de filmes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:41

Retrofoguetes Crédito: Divulgação

Entre 27 e 31 de março, o terraço do Cine Glauber Rocha recebe uma sequência de shows durante o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema. Após as sessões de filmes, o público pode subir e curtir ritmos que vão da surf music ao samba, com influências latinas e afro-brasileiras.

A abertura, na sexta-feira (27), quem assume o comando é o DJ Raiz, com sets que valorizam a música negra e as raízes afro-diaspóricas. A apresentação começa às 17h, com ingressos mais acessíveis, a partir de R$ 20.

Cine Glauber Rocha recebe shows durante o XXI Panorama Coisa de Cinema 1 de 3

No sábado (28), é a vez da Sonora Amaralina tomar conta. A orquestra mistura cumbia com elementos da música afro-baiana.

A programação segue no domingo (29) com Guiga de Ogum, trazendo poesia e samba em um show que conversa diretamente com a tradição e a identidade cultural da Bahia.

Na segunda-feira (30), o som muda completamente com os Retrofoguetes. O trio instrumental aposta em uma mistura criativa de surf music, rock de garagem e referências da cultura pop.

Encerrando a programação no terraço, na terça-feira (31), Pedro Abib apresenta o projeto Samba da Democracia, que amplia o diálogo do samba com ritmos como ijexá, jongo, maxixe e ciranda. A noite ainda conta com a participação especial de Juliana Ribeiro.

E por fim, no dia 1ª de abril, a música continua dentro do cinema, com o show do Coletivo Rumpilezzinho, na sala 1.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40, dependendo do dia.

SERVIÇO

Agenda Musical do Panorama

Sexta-feira (27/03)

17h - DJ Raiz

Ingressos: R$ 20



Sábado (28/03)

18h - Sonora Amaralina

Ingressos: R$ 40



Domingo (29/03)

18h - Guiga de Ogum

Ingressos: R$ 40



Segunda-feira (30/03)

19h30 - Retrofoguetes

Ingressos: R$ 40



Terça-feira (31/03)

19h30 - Pedro Abib e o Samba da Democracia (participação de Juliana Ribeiro)

Ingressos: R$ 40

