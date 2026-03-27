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Cine Glauber Rocha recebe shows no terraço durante o XXI Panorama Coisa de Cinema; veja atrações

Entre os dias 27 e 31 de março, cinema recebe apresentações musicais após as exibições de filmes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:41

Retrofoguetes Crédito: Divulgação

Entre 27 e 31 de março, o terraço do Cine Glauber Rocha recebe uma sequência de shows durante o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema. Após as sessões de filmes, o público pode subir e curtir ritmos que vão da surf music ao samba, com influências latinas e afro-brasileiras.

A abertura, na sexta-feira (27), quem assume o comando é o DJ Raiz, com sets que valorizam a música negra e as raízes afro-diaspóricas. A apresentação começa às 17h, com ingressos mais acessíveis, a partir de R$ 20.

Cine Glauber Rocha recebe shows durante o XXI Panorama Coisa de Cinema

Retrofoguetes por Divulgação
Sonora Amaralina por Divulgação
Coletivo Rumpilezzinho por Divulgação
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Retrofoguetes por Divulgação

No sábado (28), é a vez da Sonora Amaralina tomar conta. A orquestra mistura cumbia com elementos da música afro-baiana.

A programação segue no domingo (29) com Guiga de Ogum, trazendo poesia e samba em um show que conversa diretamente com a tradição e a identidade cultural da Bahia.

Na segunda-feira (30), o som muda completamente com os Retrofoguetes. O trio instrumental aposta em uma mistura criativa de surf music, rock de garagem e referências da cultura pop.

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Encerrando a programação no terraço, na terça-feira (31), Pedro Abib apresenta o projeto Samba da Democracia, que amplia o diálogo do samba com ritmos como ijexá, jongo, maxixe e ciranda. A noite ainda conta com a participação especial de Juliana Ribeiro.

E por fim, no dia 1ª de abril, a música continua dentro do cinema, com o show do Coletivo Rumpilezzinho, na sala 1.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 40, dependendo do dia.

  • SERVIÇO 
    Agenda Musical do Panorama

  • Sexta-feira (27/03)
    17h - DJ Raiz
    Ingressos: R$ 20

  • Sábado (28/03)
    18h - Sonora Amaralina
    Ingressos: R$ 40

  • Domingo (29/03)
    18h - Guiga de Ogum
    Ingressos: R$ 40

  • Segunda-feira (30/03)
    19h30 - Retrofoguetes
    Ingressos: R$ 40

  • Terça-feira (31/03)
    19h30 - Pedro Abib e o Samba da Democracia (participação de Juliana Ribeiro)
    Ingressos: R$ 40

  • Quarta-feira (01/04)
    20h30 - Coletivo Rumpilezzinho (Sala 1)
    Ingressos: R$ 20

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Tags:

Cinema Música Filme Shows Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Retrofoguetes Sonora Amaralina Coletivo Rumpilezzinho

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