Veja a programação de abertura do XXI Panorama Coisa de Cinema nesta quarta-feira (25)

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 12:06

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

Começa nesta quarta-feira (25) a 21ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, trazendo produções nacionais e internacionais para as telas de Salvador e de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O festival vai até o dia 1ª de abril e promete movimentar a cena cultural do estado.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição logo nesta noite de abertura. 

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

Na capital, a noite de estreia contará com sessões gratuitas que se dividem entre o cinema contemporâneo e resgate de clássicos. Vale lembrar que os ingressos para os seguintes dias do festival custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.

  • 20h00 e 20h20 - Sessão de Abertura: 
  • (Classificação: 14 anos)
  • 'A Vida de Cada Um' (Dir. Murilo Salles)
  • Thriller político 
  • A sessão será seguida por um debate com a presença do próprio diretor e da atriz Bianca Comparato.

Filme 'A vida de cada um'

Sessões gratuitas do inédito 'A vida de cada um' marcam abertura do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

  • 20h00 - Mostra de Filmes Restaurados I:
  • (Classificação: Livre)
  • 'Máscara da Traição' (Dir. Roberto Pires)
  • Clássico do cinema policial de 1969
  • A sessão será seguida por um debate após a exibição.

  • Cachoeira: O que assistir no Cine Theatro Cachoeirano

Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.

  • 19h30 - Sessão de Abertura:
  • (Classificação: 10 anos)
  • 'O Samba que Mora Aqui' (Dir. Vítor Rocha)
  • Documentário
  • A sessão será seguida por um debate após a exibição.

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

