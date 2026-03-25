Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 12:06
Começa nesta quarta-feira (25) a 21ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, trazendo produções nacionais e internacionais para as telas de Salvador e de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O festival vai até o dia 1ª de abril e promete movimentar a cena cultural do estado.
Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição logo nesta noite de abertura.
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
Na capital, a noite de estreia contará com sessões gratuitas que se dividem entre o cinema contemporâneo e resgate de clássicos. Vale lembrar que os ingressos para os seguintes dias do festival custam R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia), mas você também pode optar pelo passaporte de R$ 80 que dá direito a 10 sessões.
Filme 'A vida de cada um'
Se você está no Recôncavo Baiano, as sessões do festival são 100% gratuitas todos os dias.
A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.