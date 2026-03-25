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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) para terminar o mês no azul

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:50

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está de olho no prêmio acumulado ou apenas querendo aquela forcinha extra para fechar março com as contas no azul, o céu de hoje, quarta-feira (25), traz um recado importante. Prepare-se, porque o clima astral está vivendo um verdadeiro 'cabo de guerra'.

Às 16h17, a Lua entra na fase Crescente em Câncer. Enquanto o Sol em Áries quer que a gente saia correndo para conquistar o mundo, a Lua pede um pouco mais de cuidado e atenção às nossas bases. Essa tensão gera aquela energia de 'frio na barriga', e é justamente desse movimento que nasce a coragem para arriscar e ganhar. Se você souber usar essa intuição a seu favor na hora de escolher os números, a sorte pode bater à sua porta.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    O dia pede que você controle a impulsividade. Para atrair dinheiro, foque em consolidar o que já conquistou antes de dar passos maiores. No amor, evite a agressividade.
  • Números da sorte: 9, 21, 44

  • Touro (20/04 a 20/05)
    A doçura na comunicação será sua maior aliada para fechar bons negócios hoje. Suas ideias estão ganhando força, especialmente se envolverem o bem-estar de outras pessoas.
  • Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Seu foco hoje está na segurança material. A fase é excelente para o crescimento financeiro, então confie no seu 'feeling' para investimentos. Gestos práticos valem mais que palavras.
  • Números da Sorte: 12, 23, 56

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    É o momento perfeito para assumir a liderança e colocar aquele projeto pessoal para rodar. A sorte está do seu lado.
  • Números da sorte: 2, 11, 25

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Momento de agir nos bastidores. Para que o dinheiro flua, desapegue de projetos que não rendem mais. Siga sua intuição silenciosa e preste atenção aos seus sonhos.
  • Números da sorte: 7, 19, 41

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Sua rede de amigos e contatos é a chave para a prosperidade hoje. Projetos inovadores recebem um 'empurrãozinho' astral. Mantenha por perto quem você confia.
  • Números da sorte: 4, 13, 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Sua carreira está sob os holofotes. É a hora de mostrar serviço e colher os frutos do seu esforço. Só tome cuidado para não esquecer da vida pessoal enquanto busca o sucesso.
  • Números da sorte: 6, 18, 45

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A fé no futuro e o desejo de aprender coisas novas vão abrir portas financeiras. Se puder, planeje uma expansão nos seus conhecimentos.
  • Números da sorte: 8, 24, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O clima hoje é de intensidade. Nos negócios, é hora de ajustar investimentos e parcerias financeiras. Não aceite respostas superficiais; mergulhe fundo nos seus objetivos.
  • Números da sorte: 3, 17, 39

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Suas parcerias e sociedades passam por um momento de crescimento. A diplomacia será o segredo para conseguir o que deseja hoje. Escute os outros para ganhar mais.
  • Números da sorte: 10, 22, 58

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    A sorte hoje se esconde na organização da sua rotina. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem trazer resultados rápidos na produtividade e, consequentemente, no bolso.
  • Números da sorte: 11, 29, 47

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O romance e a criatividade transbordam com a Lua em signo amigo. Se você trabalha com criação ou projetos autorais, o momento de brilhar é agora. Confie no seu carisma.
  • Números da sorte: 1, 15, 30

Dica do Dia: O ponto máximo de energia ocorre no final da tarde, às 16h17. Use esse horário para tomar decisões importantes ou registrar sua aposta.  

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

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