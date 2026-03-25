ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (25) para terminar o mês no azul

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 08:50

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está de olho no prêmio acumulado ou apenas querendo aquela forcinha extra para fechar março com as contas no azul, o céu de hoje, quarta-feira (25), traz um recado importante. Prepare-se, porque o clima astral está vivendo um verdadeiro 'cabo de guerra'.

Às 16h17, a Lua entra na fase Crescente em Câncer. Enquanto o Sol em Áries quer que a gente saia correndo para conquistar o mundo, a Lua pede um pouco mais de cuidado e atenção às nossas bases. Essa tensão gera aquela energia de 'frio na barriga', e é justamente desse movimento que nasce a coragem para arriscar e ganhar. Se você souber usar essa intuição a seu favor na hora de escolher os números, a sorte pode bater à sua porta.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

O dia pede que você controle a impulsividade. Para atrair dinheiro, foque em consolidar o que já conquistou antes de dar passos maiores. No amor, evite a agressividade.

O dia pede que você controle a impulsividade. Para atrair dinheiro, foque em consolidar o que já conquistou antes de dar passos maiores. No amor, evite a agressividade. Números da sorte: 9, 21, 44

Touro (20/04 a 20/05)

A doçura na comunicação será sua maior aliada para fechar bons negócios hoje. Suas ideias estão ganhando força, especialmente se envolverem o bem-estar de outras pessoas.



A doçura na comunicação será sua maior aliada para fechar bons negócios hoje. Suas ideias estão ganhando força, especialmente se envolverem o bem-estar de outras pessoas. Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu foco hoje está na segurança material. A fase é excelente para o crescimento financeiro, então confie no seu 'feeling' para investimentos. Gestos práticos valem mais que palavras.



Seu foco hoje está na segurança material. A fase é excelente para o crescimento financeiro, então confie no seu 'feeling' para investimentos. Gestos práticos valem mais que palavras. Números da Sorte: 12, 23, 56



Câncer (21/06 a 22/07)

É o momento perfeito para assumir a liderança e colocar aquele projeto pessoal para rodar. A sorte está do seu lado.



É o momento perfeito para assumir a liderança e colocar aquele projeto pessoal para rodar. A sorte está do seu lado. Números da sorte: 2, 11, 25

Leão (23/07 a 22/08)

Momento de agir nos bastidores. Para que o dinheiro flua, desapegue de projetos que não rendem mais. Siga sua intuição silenciosa e preste atenção aos seus sonhos.



Momento de agir nos bastidores. Para que o dinheiro flua, desapegue de projetos que não rendem mais. Siga sua intuição silenciosa e preste atenção aos seus sonhos. Números da sorte: 7, 19, 41

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua rede de amigos e contatos é a chave para a prosperidade hoje. Projetos inovadores recebem um 'empurrãozinho' astral. Mantenha por perto quem você confia.



Sua rede de amigos e contatos é a chave para a prosperidade hoje. Projetos inovadores recebem um 'empurrãozinho' astral. Mantenha por perto quem você confia. Números da sorte: 4, 13, 33

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Sua carreira está sob os holofotes. É a hora de mostrar serviço e colher os frutos do seu esforço. Só tome cuidado para não esquecer da vida pessoal enquanto busca o sucesso.



Sua carreira está sob os holofotes. É a hora de mostrar serviço e colher os frutos do seu esforço. Só tome cuidado para não esquecer da vida pessoal enquanto busca o sucesso. Números da sorte: 6, 18, 45

Escorpião (23/10 a 21/11)

A fé no futuro e o desejo de aprender coisas novas vão abrir portas financeiras. Se puder, planeje uma expansão nos seus conhecimentos.



A fé no futuro e o desejo de aprender coisas novas vão abrir portas financeiras. Se puder, planeje uma expansão nos seus conhecimentos. Números da sorte: 8, 24, 60



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

O clima hoje é de intensidade. Nos negócios, é hora de ajustar investimentos e parcerias financeiras. Não aceite respostas superficiais; mergulhe fundo nos seus objetivos.



O clima hoje é de intensidade. Nos negócios, é hora de ajustar investimentos e parcerias financeiras. Não aceite respostas superficiais; mergulhe fundo nos seus objetivos. Números da sorte: 3, 17, 39

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Suas parcerias e sociedades passam por um momento de crescimento. A diplomacia será o segredo para conseguir o que deseja hoje. Escute os outros para ganhar mais.



Suas parcerias e sociedades passam por um momento de crescimento. A diplomacia será o segredo para conseguir o que deseja hoje. Escute os outros para ganhar mais. Números da sorte: 10, 22, 58

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

A sorte hoje se esconde na organização da sua rotina. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem trazer resultados rápidos na produtividade e, consequentemente, no bolso.



A sorte hoje se esconde na organização da sua rotina. Pequenas mudanças nos seus hábitos podem trazer resultados rápidos na produtividade e, consequentemente, no bolso. Números da sorte: 11, 29, 47

Peixes (20/02 a 20/03)

O romance e a criatividade transbordam com a Lua em signo amigo. Se você trabalha com criação ou projetos autorais, o momento de brilhar é agora. Confie no seu carisma.



O romance e a criatividade transbordam com a Lua em signo amigo. Se você trabalha com criação ou projetos autorais, o momento de brilhar é agora. Confie no seu carisma. Números da sorte: 1, 15, 30

Dica do Dia: O ponto máximo de energia ocorre no final da tarde, às 16h17. Use esse horário para tomar decisões importantes ou registrar sua aposta.

