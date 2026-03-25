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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de março de 2026 às 08:50
Se você está de olho no prêmio acumulado ou apenas querendo aquela forcinha extra para fechar março com as contas no azul, o céu de hoje, quarta-feira (25), traz um recado importante. Prepare-se, porque o clima astral está vivendo um verdadeiro 'cabo de guerra'.
Às 16h17, a Lua entra na fase Crescente em Câncer. Enquanto o Sol em Áries quer que a gente saia correndo para conquistar o mundo, a Lua pede um pouco mais de cuidado e atenção às nossas bases. Essa tensão gera aquela energia de 'frio na barriga', e é justamente desse movimento que nasce a coragem para arriscar e ganhar. Se você souber usar essa intuição a seu favor na hora de escolher os números, a sorte pode bater à sua porta.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: O ponto máximo de energia ocorre no final da tarde, às 16h17. Use esse horário para tomar decisões importantes ou registrar sua aposta.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.