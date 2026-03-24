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Morte de Gerson Brenner traz à tona agressão contra Sonia Abrão em hospital: 'Chutes e beliscões'

Jornalista teria sido agredida por outra emissora para conseguir um furo de reportagem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:26

Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida durante a cobertura do caso do ator Gerson Brenner Crédito: DIvulgação

A televisão brasileira se despediu, nesta segunda-feira (23), do ator Gerson Brenner, que faleceu aos 66 anos em São Paulo. O artista, que foi um dos grandes galãs dos anos 1990, teve sua carreira interrompida de forma trágica em 1998, ao ser baleado na cabeça durante um assalto. Naquele mesmo ano, enquanto o Brasil inteiro rezava pela vida do ator no hospital, os bastidores da TV estavam em uma corrida em busca da audiência. 

O final dos anos 1990 foi o auge da "guerra de audiência" dos domingos. De um lado, o Domingo Legal (SBT) com Gugu Liberato; do outro, o Domingão do Faustão (Globo). E quem estava bem no olho desse furacão era a jornalista Sonia Abrão, na época repórter de Gugu.

Sonia Abrão foi agredida durante a cobertura do ator Gerson Brenner

Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida pela equipe da Globo durante a cobertura jornalística do casa do ator Gerson Brenner por DIvulgação
Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida pela equipe da Globo durante a cobertura jornalística do casa do ator Gerson Brenner por DIvulgação
Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida pela equipe da Globo durante a cobertura jornalística do casa do ator Gerson Brenner por DIvulgação
Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida pela equipe da Globo durante a cobertura jornalística do casa do ator Gerson Brenner por DIvulgação
Denize Taccto foi casada com Gerson Brenner por Reprodução/Instagram
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner por Reprodução
Gerson Brenner em 1990 por Reprodução/Agência O Globo
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Sonia Abrão relembra o dia em que foi agredida pela equipe da Globo durante a cobertura jornalística do casa do ator Gerson Brenner por DIvulgação

Em uma entrevista recente à CARAS Digital, a hoje comandante do A Tarde é Sua relembrou como o clima esquentou na porta do hospital onde Brenner lutava pela vida.

Sonia contou que tinha combinado uma entrevista com Denise Tacto, então esposa do ator (que estava grávida de oito meses na época). Porém, a equipe da concorrência não queria deixar o depoimento escapar e montou um verdadeiro cerco em torno da entrevistada.

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A situação saiu do controle e virou briga física, transmitida em tempo real para todo o Brasil. "Foi terrível. Me puxaram para baixo, me beliscavam, falavam coisas para mim, empurravam… Foi bem selvagem", desabafou Sonia.

Determinada a não perder o furo, a jornalista chegou a se sentar no chão, na frente da entrevistada, que já estava com os microfones da Globo posicionados, enquanto levava empurrões dos produtores rivais, que, inclusive, puxavam os cabos da transmissão do SBT. 

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Do estúdio, Gugu Liberato dava força para sua repórter não sair do local: "Não saia não, Sonia. Só saia se for o pessoal da família dele!", disparava o apresentador.

Visivelmente irritada, mas sem soltar o microfone, Sonia Abrão defendeu ao vivo o direito de todas as emissoras cobrirem o caso. Ela classificou a postura dos rivais como um desrespeito à democracia da informação e cobrou solidariedade em um momento tão delicado.

No fim das contas, Denise acabou falando primeiro com o Fausto Silva, com a câmera da Globo tentando cortar o microfone do SBT do enquadramento. Logo na sequência, no entanto, a esposa do ator cumpriu a palavra e atendeu Sonia e Gugu.

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Tags:

Sonia Abrão Reportagem Gerson Brenner

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