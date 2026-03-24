Grávida, Lore Improta revela desejo inusitado durante a segunda gravidez: 'Tenho alergia'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 09:35
Aos sete meses de gestação, Lore Improta surpreendeu os seguidores ao revelar um desejo durante a segunda gravidez. A cena aconteceu logo cedo, na segunda-feira (23), e foi compartilhada nas redes sociais.
Entre risadas e certa indecisão, a dançarina contou que o desejo veio forte, daqueles difíceis de ignorar, ela queria comer pão com ovo, mesmo sendo alérgica ao alimento. E não demorou para envolver também o marido, Léo Santana, que já tinha até providenciado o pão para ajudar a esposa.
Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez
“E agora? Eu tô com desejo de pão com ovo mexido”, contou ela, quase sem acreditar no próprio pedido.
O mais curioso é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Lore relembrou que sentiu exatamente a mesma vontade durante a gravidez de sua filha, Liz. Na ocasião, ela chegou a ceder e acabou enfrentando as consequências da alergia logo depois.
Desde então, evitou completamente o alimento. Já são cerca de cinco anos sem consumir ovo. Ainda assim, o desejo voltou com força total nesta nova gestação.
“Sabe quando foi a última vez? Na gravidez de Liz. E eu fiquei mal”, relembrou.
Mesmo consciente da alergia, a dançarina decidiu arriscar, mas com cautela. Preparou uma versão reduzida, usando menos da metade de um ovo. “Eu amo ovo, gente… que saudade”, disse.