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Grávida, Lore Improta revela desejo inusitado durante a segunda gravidez: 'Tenho alergia'

Mesmo alérgica há anos, dançarina não resistiu à vontade que também marcou a gestação da primeira filha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:35

Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez
Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos sete meses de gestação, Lore Improta surpreendeu os seguidores ao revelar um desejo durante a segunda gravidez. A cena aconteceu logo cedo, na segunda-feira (23), e foi compartilhada nas redes sociais. 

Entre risadas e certa indecisão, a dançarina contou que o desejo veio forte, daqueles difíceis de ignorar, ela queria comer pão com ovo, mesmo sendo alérgica ao alimento. E não demorou para envolver também o marido, Léo Santana, que já tinha até providenciado o pão para ajudar a esposa.

Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez

Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta e Léo Santana estão à espera do segundo filho por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta e Léo Santana estão à espera do segundo filho por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta se emociona ao descobrir que está grávida pela segunda vez por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta e Leo Santana curtem férias após maratona de Carnaval por Reprodução/Redes Sociais
Lore Improta e o Big Mac por Reprodução/Instagram
Lore Improta faz testes caseiros para saber sexo do bebê por Reprodução/Redes Sociais
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Lore Improta revela desejo durante a segunda gravidez por Reprodução/Redes Sociais

“E agora? Eu tô com desejo de pão com ovo mexido”, contou ela, quase sem acreditar no próprio pedido.

O mais curioso é que essa não é a primeira vez que isso acontece. Lore relembrou que sentiu exatamente a mesma vontade durante a gravidez de sua filha, Liz. Na ocasião, ela chegou a ceder e acabou enfrentando as consequências da alergia logo depois.

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Desde então, evitou completamente o alimento. Já são cerca de cinco anos sem consumir ovo. Ainda assim, o desejo voltou com força total nesta nova gestação.

“Sabe quando foi a última vez? Na gravidez de Liz. E eu fiquei mal”, relembrou.

Mesmo consciente da alergia, a dançarina decidiu arriscar, mas com cautela. Preparou uma versão reduzida, usando menos da metade de um ovo. “Eu amo ovo, gente… que saudade”, disse.

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Grávida Comida Filho Gravidez Lore Improta

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