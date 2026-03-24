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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:35

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nas primeiras horas do dia, a Lua em Gêmeos deixa tudo mais leve, rápido e comunicativo. É aquele pique para resolver mil coisas ao mesmo tempo. Mas o jogo vira por volta das 10h45, quando a Lua entra no sensível signo de Câncer. Saímos um pouco da razão e mergulhamos direto na emoção. O Sol em Áries ainda nos dá aquele empurrão para agir, mas a tarde pede que tudo o que você faça tenha um significado real. Que tal aproveitar essa virada de intuição para escolher seus números?

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    Aproveite as primeiras horas para mandar mensagens e resolver contatos rápidos. À tarde, a bateria social diminui e você vai preferir o sossego de casa. 
  • Números da sorte: 8, 22, 44

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Com Vênus no seu signo, você está atraindo bons olhares. Use a manhã para focar no dinheiro e a tarde para ter conversas profundas. Sua empatia será seu maior trunfo hoje.
  • Números da sorte: 8, 22, 35

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
     Você começa o dia com a corda toda, mas à tarde o foco vira para o bolso. Cuidado para não deixar inseguranças financeiras atrapalharem o clima no amor. Organize suas contas!
  • Números da Sorte: 3, 21, 55

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A manhã pede um ritmo mais lento, mas a partir das 10h45 você vira o centro das atenções. Seu magnetismo vai lá para o alto. Confie no seu sexto sentido para tomar decisões.
  • Números da sorte: 2, 11, 29

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Curta a manhã para socializar, mas não estranhe se à tarde der aquela vontade de sumir um pouco e ficar na sua. O amor pede mais privacidade no fim do dia.
  • Números da sorte: 9, 31, 47

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Foque na sua carreira e nas obrigações logo cedo. À tarde, o clima fica bem mais leve se você se abrir para os amigos ou fizer planos a longo prazo com quem ama.
  • Números da sorte: 5, 14, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Manhã cheia de ideias e estudos. À tarde, o peso das responsabilidades profissionais pode bater à porta. Assuma o controle usando sua doçura natural.
  • Números da sorte: 7, 25, 58

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Resolva as burocracias pesadas na parte da manhã. Quando a Lua entrar em Câncer (um signo de água como o seu), sua fé se renova e a mente absorve tudo com facilidade.
  • Números da sorte: 4, 13, 31

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Manhã excelente para parcerias e reuniões. No entanto, a tarde pede mais profundidade e conversas olho no olho. É o momento de resolver pendências emocionais.
  • Números da sorte: 12, 28, 46

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Dê o seu gás no trabalho logo cedo. À tarde, vire sua atenção para quem você ama. Esteja disposto a ouvir mais do que falar e acolha o ponto de vista do outro.
  • Números da sorte: 20, 24, 59

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Aproveite o início do dia para criar e namorar. Depois do almoço, o foco vai para a sua rotina e organização. Pequenos gestos e cuidados práticos mostram o seu afeto.
  • Números da sorte: 11, 33, 56

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Resolva as coisas de casa ou do escritório logo cedo. A partir das 10h45, a Lua entra em um signo amigo e o romance, a diversão e a sua criatividade ganham força.
  • Números da sorte: 6, 15, 60

Dica do Dia: Com a Lua em Câncer, o estômago costuma avisar quando algo não vai bem. Sentiu aquele frio na barriga? Pare um pouco e perceba se não há alguma emoção que você está tentando "engolir".

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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