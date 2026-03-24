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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de março de 2026 às 08:35
Nas primeiras horas do dia, a Lua em Gêmeos deixa tudo mais leve, rápido e comunicativo. É aquele pique para resolver mil coisas ao mesmo tempo. Mas o jogo vira por volta das 10h45, quando a Lua entra no sensível signo de Câncer. Saímos um pouco da razão e mergulhamos direto na emoção. O Sol em Áries ainda nos dá aquele empurrão para agir, mas a tarde pede que tudo o que você faça tenha um significado real. Que tal aproveitar essa virada de intuição para escolher seus números?
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Com a Lua em Câncer, o estômago costuma avisar quando algo não vai bem. Sentiu aquele frio na barriga? Pare um pouco e perceba se não há alguma emoção que você está tentando "engolir".
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.