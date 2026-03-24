ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:35

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Nas primeiras horas do dia, a Lua em Gêmeos deixa tudo mais leve, rápido e comunicativo. É aquele pique para resolver mil coisas ao mesmo tempo. Mas o jogo vira por volta das 10h45, quando a Lua entra no sensível signo de Câncer. Saímos um pouco da razão e mergulhamos direto na emoção. O Sol em Áries ainda nos dá aquele empurrão para agir, mas a tarde pede que tudo o que você faça tenha um significado real. Que tal aproveitar essa virada de intuição para escolher seus números?

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

Aproveite as primeiras horas para mandar mensagens e resolver contatos rápidos. À tarde, a bateria social diminui e você vai preferir o sossego de casa.

Aproveite as primeiras horas para mandar mensagens e resolver contatos rápidos. À tarde, a bateria social diminui e você vai preferir o sossego de casa. Números da sorte: 8, 22, 44

Touro (20/04 a 20/05)

Com Vênus no seu signo, você está atraindo bons olhares. Use a manhã para focar no dinheiro e a tarde para ter conversas profundas. Sua empatia será seu maior trunfo hoje.



Com Vênus no seu signo, você está atraindo bons olhares. Use a manhã para focar no dinheiro e a tarde para ter conversas profundas. Sua empatia será seu maior trunfo hoje. Números da sorte: 8, 22, 35

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você começa o dia com a corda toda, mas à tarde o foco vira para o bolso. Cuidado para não deixar inseguranças financeiras atrapalharem o clima no amor. Organize suas contas!



Você começa o dia com a corda toda, mas à tarde o foco vira para o bolso. Cuidado para não deixar inseguranças financeiras atrapalharem o clima no amor. Organize suas contas! Números da Sorte: 3, 21, 55



Câncer (21/06 a 22/07)

A manhã pede um ritmo mais lento, mas a partir das 10h45 você vira o centro das atenções. Seu magnetismo vai lá para o alto. Confie no seu sexto sentido para tomar decisões.



A manhã pede um ritmo mais lento, mas a partir das 10h45 você vira o centro das atenções. Seu magnetismo vai lá para o alto. Confie no seu sexto sentido para tomar decisões. Números da sorte: 2, 11, 29

Leão (23/07 a 22/08)

Curta a manhã para socializar, mas não estranhe se à tarde der aquela vontade de sumir um pouco e ficar na sua. O amor pede mais privacidade no fim do dia.



Curta a manhã para socializar, mas não estranhe se à tarde der aquela vontade de sumir um pouco e ficar na sua. O amor pede mais privacidade no fim do dia. Números da sorte: 9, 31, 47

Virgem (23/08 a 22/09)

Foque na sua carreira e nas obrigações logo cedo. À tarde, o clima fica bem mais leve se você se abrir para os amigos ou fizer planos a longo prazo com quem ama.



Foque na sua carreira e nas obrigações logo cedo. À tarde, o clima fica bem mais leve se você se abrir para os amigos ou fizer planos a longo prazo com quem ama. Números da sorte: 5, 14, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Manhã cheia de ideias e estudos. À tarde, o peso das responsabilidades profissionais pode bater à porta. Assuma o controle usando sua doçura natural.



Manhã cheia de ideias e estudos. À tarde, o peso das responsabilidades profissionais pode bater à porta. Assuma o controle usando sua doçura natural. Números da sorte: 7, 25, 58

Escorpião (23/10 a 21/11)

Resolva as burocracias pesadas na parte da manhã. Quando a Lua entrar em Câncer (um signo de água como o seu), sua fé se renova e a mente absorve tudo com facilidade.



Resolva as burocracias pesadas na parte da manhã. Quando a Lua entrar em Câncer (um signo de água como o seu), sua fé se renova e a mente absorve tudo com facilidade. Números da sorte: 4, 13, 31



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Manhã excelente para parcerias e reuniões. No entanto, a tarde pede mais profundidade e conversas olho no olho. É o momento de resolver pendências emocionais.



Manhã excelente para parcerias e reuniões. No entanto, a tarde pede mais profundidade e conversas olho no olho. É o momento de resolver pendências emocionais. Números da sorte: 12, 28, 46

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dê o seu gás no trabalho logo cedo. À tarde, vire sua atenção para quem você ama. Esteja disposto a ouvir mais do que falar e acolha o ponto de vista do outro.



Dê o seu gás no trabalho logo cedo. À tarde, vire sua atenção para quem você ama. Esteja disposto a ouvir mais do que falar e acolha o ponto de vista do outro. Números da sorte: 20, 24, 59

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Aproveite o início do dia para criar e namorar. Depois do almoço, o foco vai para a sua rotina e organização. Pequenos gestos e cuidados práticos mostram o seu afeto.



Aproveite o início do dia para criar e namorar. Depois do almoço, o foco vai para a sua rotina e organização. Pequenos gestos e cuidados práticos mostram o seu afeto. Números da sorte: 11, 33, 56

Peixes (20/02 a 20/03)

Resolva as coisas de casa ou do escritório logo cedo. A partir das 10h45, a Lua entra em um signo amigo e o romance, a diversão e a sua criatividade ganham força.



Resolva as coisas de casa ou do escritório logo cedo. A partir das 10h45, a Lua entra em um signo amigo e o romance, a diversão e a sua criatividade ganham força. Números da sorte: 6, 15, 60

Dica do Dia: Com a Lua em Câncer, o estômago costuma avisar quando algo não vai bem. Sentiu aquele frio na barriga? Pare um pouco e perceba se não há alguma emoção que você está tentando "engolir".

