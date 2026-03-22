Alinne Rosa comemora 45 anos com ensaio inspirado em recém-nascido; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de março de 2026 às 20:09
No dia do seu aniversário de 45 anos, neste domingo (22), a cantora baiana Alinne Rosa, resolveu fugir totalmente do óbvio. A cantora apareceu nas redes sociais em um ensaio inspirado no estilo “newborn”, aquele clássico de fotos de recém-nascidos.
No lugar de chupeta e mantinha, entraram itens nada infantis, como: desodorante, remédios, microfone e até um teste de menopausa.
Na legenda, ela resumiu o espírito da brincadeira, disse que está celebrando os “4.5 dessa bebezinha” e ainda brincou que aceita presentes.
Em entrevista recente, Alinne explicou que a ideia foi justamente mostrar como se sente hoje, leve, bem resolvida e em paz com o tempo. Uma forma de dividir com o público não só a comemoração, mas também um pouco da sua intimidade.
E os fãs, claro, entraram na onda. Teve gente destacando os “itens essenciais” das fotos, outros brincando que ela aparenta bem menos idade, e até quem se identificou com a cartela de remédios.
Mais cedo, a artista já tinha emocionado o público com um vídeo reflexivo. Misturando imagens da infância com momentos atuais, ela contou que passou um tempo sem vontade de comemorar aniversários. Agora, vive uma fase completamente diferente, quer celebrar, e muito, tudo o que construiu até aqui.
Em 2024, Alinne falou abertamente sobre sua luta contra a depressão, levantando um debate importante sobre saúde mental. De lá pra cá, mergulhou ainda mais na carreira, lançou um álbum autoral no fim de 2025 e viveu um dos momentos mais marcantes do Carnaval de Salvador 2026, com o Bloco O Vale entre os grandes destaques da folia.