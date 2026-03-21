CONFUSÃO

Quem é Marcelo Frisoni, o ex-marido de Ana Maria Braga que foi preso nos EUA acusado de roubar relógio de luxo

Empresário brasileiro foi detido após confusão envolvendo agressão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:03

Marcelo Frisoni e Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

O nome de Marcelo Frisoni voltou aos holofotes após a notícia de sua prisão nos Estados Unidos. O empresário, que foi casado com a apresentadora Ana Maria Braga, é acusado de envolvimento em um caso que mistura suspeita de fraude, discussão familiar e agressão.

Segundo informações divulgadas por veículos de entretenimento, a situação começou após a atual namorada de Frisoni levar um relógio do Brasil para Orlando, a pedido de um conhecido da família. O item deveria ser original, mas o destinatário identificou que se tratava de uma réplica.

Marcelo Frisoni 1 de 6

A partir disso, teve início uma discussão. De acordo com relatos, Marcelo Frisoni teria acusado o próprio filho pelo suposto problema e, durante o desentendimento, acabou partindo para agressão. O caso levou à prisão do empresário, que deve passar por audiência nos Estados Unidos.

Quem é Marcelo Frisoni

Marcelo Frisoni é um empresário brasileiro conhecido principalmente por seu relacionamento com Ana Maria Braga. Os dois foram casados por cerca de sete anos, entre 2007 e 2013, em uma relação marcada por idas e vindas.

Discreto nos últimos anos, ele atua em diferentes áreas, incluindo negócios ligados à confecção, postos de combustível e outros empreendimentos. Também já tentou carreira política, tendo se candidatado ao cargo de vereador em São Paulo em duas ocasiões.

Frisoni é pai de quatro filhos e, após o fim do casamento com a apresentadora, manteve uma vida mais reservada, longe da exposição frequente na mídia.

Histórico e repercussão

Apesar de manter um perfil discreto, o empresário já teve outros episódios envolvendo a Justiça no passado, como uma multa aplicada em 2011 relacionada a um estabelecimento comercial.

Agora, com a prisão nos Estados Unidos, o nome de Marcelo Frisoni volta a circular com força nas redes sociais e na imprensa. Até o momento, Ana Maria Braga não se pronunciou sobre o caso.