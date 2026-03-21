Quem é Marcelo Frisoni, o ex-marido de Ana Maria Braga que foi preso nos EUA acusado de roubar relógio de luxo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de março de 2026 às 11:03
O nome de Marcelo Frisoni voltou aos holofotes após a notícia de sua prisão nos Estados Unidos. O empresário, que foi casado com a apresentadora Ana Maria Braga, é acusado de envolvimento em um caso que mistura suspeita de fraude, discussão familiar e agressão.
Segundo informações divulgadas por veículos de entretenimento, a situação começou após a atual namorada de Frisoni levar um relógio do Brasil para Orlando, a pedido de um conhecido da família. O item deveria ser original, mas o destinatário identificou que se tratava de uma réplica.
Marcelo Frisoni
A partir disso, teve início uma discussão. De acordo com relatos, Marcelo Frisoni teria acusado o próprio filho pelo suposto problema e, durante o desentendimento, acabou partindo para agressão. O caso levou à prisão do empresário, que deve passar por audiência nos Estados Unidos.
Quem é Marcelo Frisoni
Marcelo Frisoni é um empresário brasileiro conhecido principalmente por seu relacionamento com Ana Maria Braga. Os dois foram casados por cerca de sete anos, entre 2007 e 2013, em uma relação marcada por idas e vindas.
Discreto nos últimos anos, ele atua em diferentes áreas, incluindo negócios ligados à confecção, postos de combustível e outros empreendimentos. Também já tentou carreira política, tendo se candidatado ao cargo de vereador em São Paulo em duas ocasiões.
Frisoni é pai de quatro filhos e, após o fim do casamento com a apresentadora, manteve uma vida mais reservada, longe da exposição frequente na mídia.
Histórico e repercussão
Apesar de manter um perfil discreto, o empresário já teve outros episódios envolvendo a Justiça no passado, como uma multa aplicada em 2011 relacionada a um estabelecimento comercial.
Agora, com a prisão nos Estados Unidos, o nome de Marcelo Frisoni volta a circular com força nas redes sociais e na imprensa. Até o momento, Ana Maria Braga não se pronunciou sobre o caso.
A situação segue em andamento e deve ter novos desdobramentos após a audiência prevista na Justiça americana.