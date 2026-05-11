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Música de Anitta e Shakira é acusada de plágio por cantoras argentinas: ‘São muito parecidas’

Integrantes do duo Sarao apontam semelhanças entre a faixa “Atómica” e "Choka Choka"

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:27

Sarao é formada por Tushka e Rebebe, artistas argentinas
Sarao é formada por Tushka e Rebebe, artistas argentinas Crédito: Reprodução

Tushka e Rebebe, cantoras que formam o dueto Sarao, utilizaram as redes sociais para apontar semelhanças entre a faixa da dupla, intitulada “Atómica”, lançada em 18 de dezembro de 2025, e a canção “Choka Choka”, parceria entre Anitta e Shakira lançada em 30 de abril de 2026. As artistas argentinas publicaram um vídeo comparando aspectos das obras, como o refrão e detalhes do videoclipe, como a paleta de cores.

Enquanto “Choka Choka” já acumula mais de 21 milhões de reproduções em plataformas como YouTube e Spotify após o lançamento do álbum “Equilibrivm”, “Atómica” soma cerca de 9 mil execuções. Devido à visibilidade de Shakira e Anitta, as artistas inicialmente duvidaram da possibilidade de uma cópia proposital.

"Elas são muito parecidas. No começo achamos que não havia chance de Anitta e Shakira terem ouvido nossa música, se inspirarem e copiarem de nós. Tem que ser uma coincidência. Shakira nem nos conhece”, contaram Tushka e Rebebe. No entanto, as artistas destacaram que receberam inúmeros comentários de seguidores alegando que as composições eram muito semelhantes.

Anitta em EQUILIBRIVM

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Apesar das comparações, a dupla Sarao ponderou: “Pode ter sido culpa dos produtores e Shakira e Anitta nem saibam que estavam nos copiando”. Elas ainda acrescentaram, ao pedir para os seguidores marcarem a brasileira e a colombiana nos comentários: “É capaz que elas gostem da gente e a próxima canção sejamos nós quatro”.

Na legenda da publicação, as argentinas explicaram por que não recorreram à Justiça: “Antes de mais nada: Sim. Temos a música registrada, acontece que como a melodia não é exatamente igual, legalmente não há muito que possamos fazer. Vocês nos ajudam a chegar até elas marcando-as?".

As opiniões do público divergem: enquanto alguns internautas concordam com as semelhanças apontadas, outros afirmam que a batida segue elementos já presentes em trabalhos antigos de Anitta, como “Bola Rebola” (2019).

Anitta e Shakira performaram “Choka Choka” no evento "Todo Mundo no Rio", realizado no último dia 2 de maio.

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Tags:

Música Anitta Shakira Equilibrivm

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