Adeus, paredes brancas: nova tendência na decoração deixa os ambientes mais elegantes sem gastar muito

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17
O cimento queimado voltou às tendências da decoração de interiores. Paredes ou pisos revestidos nessa paleta geram ambientes claros e com visual moderno, sem exigir gasto elevado.
A versão original desse revestimento é feita com cimento, água e areia e ganhou força com o estilo neoindustrial, principalmente em lofts. Porém, a tendência se espalhou por apartamentos, casas pequenas e estabelecimentos gourmet.
Com a popularização do revestimento, o processo passou a contar com materiais mais sofisticados e práticos. Atualmente, é possível encontrar tintas, massas prontas e até microcimento com essa textura.
Um dos principais erros ao utilizar essa textura é exagerar na quantidade de cinza no ambiente como um todo. O cimento queimado confere um ar industrial à moradia, e essa característica em excesso pode gerar sensação de frieza no espaço.
Uma revisão científica, que reuniu 132 artigos e 42 mil participantes, avaliou os efeitos das cores sobre a psique humana. Em suas conclusões, os pesquisadores chegaram ao padrão de que ambientes monocromáticos se relacionam a respostas afetivas negativas.
Portanto, antes de fazer a aplicação, é recomendável mesclar outras cores mais vivas ou elementos naturais que conversem com a estética. Móveis de madeira, tons mais intensos e plantas ajudam a compor ambientes mais acolhedores.
Além disso, é necessária cautela, pois pisos revestidos com cimento queimado podem ficar muito lisos após a aplicação. Por isso, é recomendável tomar cuidado com movimentos bruscos em ambientes recém-revestidos para evitar quedas e acidentes.