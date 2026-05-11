CASA E JARDIM

Adeus, paredes brancas: nova tendência na decoração deixa os ambientes mais elegantes sem gastar muito

Opção de revestimento confere aos ambientes uma aura elegante e neoindustrial que anteriormente ficava restrito aos lofts



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17

Textura combina muito com madeira e plantas e pode ser aplicada sobre diversos tipos de superfícies, como paredes, lareiras e vasos Crédito: Muharrem Alper / Pexels

O cimento queimado voltou às tendências da decoração de interiores. Paredes ou pisos revestidos nessa paleta geram ambientes claros e com visual moderno, sem exigir gasto elevado.

A versão original desse revestimento é feita com cimento, água e areia e ganhou força com o estilo neoindustrial, principalmente em lofts. Porém, a tendência se espalhou por apartamentos, casas pequenas e estabelecimentos gourmet.

Inicialmente associados a galpões industriais adaptados, os lofts são moradias abertas, sem paredes internas, com exceção do banheiro Crédito: Max Vakhtbovych / Pexels

Com a popularização do revestimento, o processo passou a contar com materiais mais sofisticados e práticos. Atualmente, é possível encontrar tintas, massas prontas e até microcimento com essa textura.

Dicas antes da aplicação

Um dos principais erros ao utilizar essa textura é exagerar na quantidade de cinza no ambiente como um todo. O cimento queimado confere um ar industrial à moradia, e essa característica em excesso pode gerar sensação de frieza no espaço.

Uma revisão científica, que reuniu 132 artigos e 42 mil participantes, avaliou os efeitos das cores sobre a psique humana. Em suas conclusões, os pesquisadores chegaram ao padrão de que ambientes monocromáticos se relacionam a respostas afetivas negativas.

O cinza, em excesso, foi frequentemente relacionado à tristeza, ao tédio, ao cansaço, ao medo e à baixa sensação de controle Crédito: Dian Pradita Putri / Pexels

Portanto, antes de fazer a aplicação, é recomendável mesclar outras cores mais vivas ou elementos naturais que conversem com a estética. Móveis de madeira, tons mais intensos e plantas ajudam a compor ambientes mais acolhedores.

Além disso, é necessária cautela, pois pisos revestidos com cimento queimado podem ficar muito lisos após a aplicação. Por isso, é recomendável tomar cuidado com movimentos bruscos em ambientes recém-revestidos para evitar quedas e acidentes.