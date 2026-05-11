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Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala

Lauren Sánchez é uma conhecida personalidade americana

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:20

Lauren Sánchez é casada com magnata americano Crédito: Reprodução | Instagram

O nome de Lauren Sánchez Bezos virou assunto nas redes sociais após a americana aparecer com um vestido de seda azul decotado. Alguns opinaram que o look era simples demais, já outros afirmaram que a opção estava na medida certa para o evento.

No entanto, o que também chamou atenção foi o valor doado pelo empresário ao Met Gala 2026. Jeff Bezos foi anunciado como patrocinador oficial do evento, contribuindo com cerca de US$ 10 milhões.

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O anúncio de patrocínio do casal ao evento provocou reação nas redes sociais, com críticos argumentando que o envolvimento anuncia uma mudança em direção ao controle do empresário em instituições culturais.