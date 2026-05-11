Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala

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Felipe Sena
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:20
O nome de Lauren Sánchez Bezos virou assunto nas redes sociais após a americana aparecer com um vestido de seda azul decotado. Alguns opinaram que o look era simples demais, já outros afirmaram que a opção estava na medida certa para o evento.
No entanto, o que também chamou atenção foi o valor doado pelo empresário ao Met Gala 2026. Jeff Bezos foi anunciado como patrocinador oficial do evento, contribuindo com cerca de US$ 10 milhões.
Lauren Sánchez
O anúncio de patrocínio do casal ao evento provocou reação nas redes sociais, com críticos argumentando que o envolvimento anuncia uma mudança em direção ao controle do empresário em instituições culturais.
Jeff é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de US$ 223 bilhões, segundo a revista Forbes. O SeEO e Lauren se conheceram através de círculos sociais de Hollywood, sendo apresentados pelo ex-marido dela, Patrick Whitesel, por volta de 2016. A relação se fortaleceu por causa de interesses comuns em aviação e projetos profissionais, como filmagens aéreas para a empresa de Bezos, a Blue Origin.