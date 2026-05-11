Camila Queiroz mostra novas fotos da filha Clara: ‘Nasci para ser mãe’

Felipe Sena
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:51
Numa data muito especial, o Dia das Mães, neste domingo (10), a atriz Camila Queiróz fez mais uma declaração para a filha, Clara, fruto do relacionamento com Klebber Toledo que nasceu em dezembro do ano passado, e compartilhou novas fotos da bebê que encantaram os seguidores.
“Minha filha, minha Clara. Confesso que ainda não consigo descrever tamanho sentimento. É demais, transborda, transforma, emociona. A vida toda sonhei com você, te esperei, imaginei como e quando seria. Me preparei para a sua chegada e para o nosso reencontro. Nasci para ser sua mãe, Pituca”, escreveu Camila Queiróz.
Fotos de Clara, filha de Camila Queiróz e Klebber Toledo
“O meu amor por você transcende tudo. Hoje eu entendo o que dizem sobre o amor de mãe. Nossa conexão é uma das coisas mais profundas que já vivi. Você tem cheiro de amor. Que honra ser sua mãe, aprender com você, ter a chance de te educar, te apresentar ao mundo, te ver crescer e descobrir ele todinho. Te amo com toda a minha alma, minha filha. Mamãe ♥️”, concluiu.
As novas fotos que mostram o rostinho da pequena mais de perto e encantou os seguidores nas redes sociais. “Que linda!”, comentou Drica Moraes na publicação. “Ela pegando no seu narizinho que é igual o dela hahaha ❤️”, escreveu Camila Queiroz Daily, central de fãs da atriz. “Linda do tio”, comentou Rodrigo Barrichello.