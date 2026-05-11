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Atriz é casada com dono de fortuna de R$ 123 milhões e foi pedida em casamento no deserto

Primeiro encontro durou quatro horas

Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:26

Eva Longoria e José Bastón Crédito: Reprodução | Pinterest

A atriz Eva Longoria, de 51 anos, virou assunto por causa de sua história de amor de mais de 10 anos com o magnata da mídia José Bastón. O empresário tem um patrimônio de mais de US$ 25 milhões, cerca de R$ 123 milhões.

O magnata é famoso por ter fundado o estúdio Elefantes Global, que produz obras audiovisuais para a TV e o cinema com foco no público. Antes, ele foi presidente da Televisa, emissora de TV na América Latina.

Eva Longoria 1 de 7

Eva e José se conheceram em 2013 através de amigos em comum. No entanto, os dois apenas passaram a se envolver sentimentalmente meses depois e o primeiro encontro romântico durou quatro horas, cerca de 6 meses depois de se conhecerem.

Dois anos depois, eles ficaram noivos durante uma viagem para Dubai. José fez o pedido em um passeio no deserto da região e presenteou a amada com um anel de rubi e diamantes.

Os dois se casaram em 21 de maio de 2016 durante uma cerimônia intimista no México. O casal fez uma cerimônia religiosa e receberam os convidados em um jantar com comida mexicana. Na festa, eles dançaram juntos a música “Volví a Nascer”, de Carlos Viver.