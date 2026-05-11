Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz é casada com dono de fortuna de R$ 123 milhões e foi pedida em casamento no deserto

Primeiro encontro durou quatro horas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:26

Eva Longoria e José Bastón
Eva Longoria e José Bastón Crédito: Reprodução | Pinterest

A atriz Eva Longoria, de 51 anos, virou assunto por causa de sua história de amor de mais de 10 anos com o magnata da mídia José Bastón. O empresário tem um patrimônio de mais de US$ 25 milhões, cerca de R$ 123 milhões.

O magnata é famoso por ter fundado o estúdio Elefantes Global, que produz obras audiovisuais para a TV e o cinema com foco no público. Antes, ele foi presidente da Televisa, emissora de TV na América Latina.

Eva Longoria

Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram
1 de 7
Atriz Eva Longoria por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Camila Queiroz mostra novas fotos da filha Clara: ‘Nasci para ser mãe’

Camila Queiroz mostra novas fotos da filha Clara: ‘Nasci para ser mãe’

Imagem - Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala

Repórter é casada com amigo do ex-marido que doou R$ 49,2 milhões para o Met Gala

Imagem - Gisele Bündchen abre álbum de fotos raro com os filhos e a mãe; veja registros

Gisele Bündchen abre álbum de fotos raro com os filhos e a mãe; veja registros

Eva e José se conheceram em 2013 através de amigos em comum. No entanto, os dois apenas passaram a se envolver sentimentalmente meses depois e o primeiro encontro romântico durou quatro horas, cerca de 6 meses depois de se conhecerem.

Dois anos depois, eles ficaram noivos durante uma viagem para Dubai. José fez o pedido em um passeio no deserto da região e presenteou a amada com um anel de rubi e diamantes.

Os dois se casaram em 21 de maio de 2016 durante uma cerimônia intimista no México. O casal fez uma cerimônia religiosa e receberam os convidados em um jantar com comida mexicana. Na festa, eles dançaram juntos a música “Volví a Nascer”, de Carlos Viver.

Juntos, tiveram Santiago Bastón, que nasceu em 19 de junho de 2018. Também teve três filhos de seu primeiro casamento: Natalia, Mariana e José Antonio.

Tags:

Casal Milionário

Mais recentes

Imagem - Netinho atualiza fãs em hospital após volta do câncer e revela novos exames para definir tratamento

Netinho atualiza fãs em hospital após volta do câncer e revela novos exames para definir tratamento
Imagem - Camila Queiroz mostra novas fotos da filha Clara: ‘Nasci para ser mãe’

Camila Queiroz mostra novas fotos da filha Clara: ‘Nasci para ser mãe’
Imagem - Médico condenado pela morte de Michael Jackson volta a atender pacientes e abre clínica no Caribe

Médico condenado pela morte de Michael Jackson volta a atender pacientes e abre clínica no Caribe