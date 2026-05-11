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Gisele Bündchen abre álbum de fotos raro com os filhos e a mãe; veja registros

Modelo compartilhou momentos no Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de maio de 2026 às 16:33

Modelo compartilhou registros com seguidores
Modelo compartilhou registros com seguidores Crédito: Reprodução | Instagram

A modelo Gisele Bündchen chamou atenção nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos no Dia das Mães, que aconteceu neste domingo (10) ao compartilhar registros raros ao lados dos filhos e da mãe nas redes sociais.

Discreta, uber model tem chamado atenção nos últimos meses ao compartilhar vários registros da vida pessoal. Gisele ainda dividiu uma mensagem emocionante em homenagem à data.

“Nada neste mundo preenche minha vida com mais significado e alegria do que ser mãe. Sou muito grata por poder viver a vida com eles, aprendendo e crescendo juntos todos os dias. Feliz Dia das Mães para todas as mães, especialmente para a minha mãe, que está sempre ao meu lado em espírito e me inspira a ser a melhor mãe que posso ser”, escreveu Gisele.

Veja fotos:

Gisele Bündchen

Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram
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Modelo em momentos especiais com a família por Reprodução | Instagram

Gisele é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian Lake, de 13, frutos de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Gisele também é mãe de River, de 1 ano, seu filho caçula, fruto do relacionamento com seu atual esposo, Joaquim Valente.

Tags:

Gisele Bündchen

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