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Dia das Mães de Adriane Galisteu termina em hospital após lesão no joelho do filho

Apresentadora relatou que Vittorio Iódice precisou realizar uma ressonância magnética no joelho na noite de domingo (10)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17

Vittorio Iódice é filho de Adriane Galisteu com Alexandre Iódice
Vittorio Iódice é filho de Adriane Galisteu com Alexandre Iódice Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu compartilhou nas redes sociais, no último domingo (10), que encerrou o Dia das Mães no hospital ao lado do filho, Vittorio Iódice. A apresentadora de “A Fazenda” acompanhou o herdeiro para a realização de uma ressonância magnética no joelho, após suspeita de fratura na tíbia.

“Meu final de Dia das Mães aqui. Vittorio veio fazer ressonância do joelho, parece que ele fraturou a tíbia. Olha meu domingo onde a gente está terminando. Eita. Que situação”, comentou Galisteu em registro publicado às 21h30.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
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Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

A apresentadora já havia adiantado a situação aos seguidores mais cedo, quando mostrou Vittorio com dificuldades de locomoção e utilizando uma bengala. “E aí, o Dia das Mães hoje tá de bengala da vovó? Como assim? O que tá acontecendo?”, questionou. O jovem respondeu: “Joelho machucado”.

Até o momento, Galisteu não detalhou o que causou o acidente, tampouco confirmou o diagnóstico definitivo da suposta fratura.

Vittorio é o único filho de Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice, com quem ela é casada desde 2010.

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Tags:

Adriane Galisteu Filho Hospital dia das Mães

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