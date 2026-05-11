Dia das Mães de Adriane Galisteu termina em hospital após lesão no joelho do filho

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Kamila Macedo
Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17
Adriane Galisteu compartilhou nas redes sociais, no último domingo (10), que encerrou o Dia das Mães no hospital ao lado do filho, Vittorio Iódice. A apresentadora de “A Fazenda” acompanhou o herdeiro para a realização de uma ressonância magnética no joelho, após suspeita de fratura na tíbia.
“Meu final de Dia das Mães aqui. Vittorio veio fazer ressonância do joelho, parece que ele fraturou a tíbia. Olha meu domingo onde a gente está terminando. Eita. Que situação”, comentou Galisteu em registro publicado às 21h30.
Adriane Galisteu
A apresentadora já havia adiantado a situação aos seguidores mais cedo, quando mostrou Vittorio com dificuldades de locomoção e utilizando uma bengala. “E aí, o Dia das Mães hoje tá de bengala da vovó? Como assim? O que tá acontecendo?”, questionou. O jovem respondeu: “Joelho machucado”.
Até o momento, Galisteu não detalhou o que causou o acidente, tampouco confirmou o diagnóstico definitivo da suposta fratura.
Vittorio é o único filho de Adriane Galisteu e o empresário Alexandre Iódice, com quem ela é casada desde 2010.