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Dia das Mães de Adriane Galisteu termina em hospital após lesão no joelho do filho

Apresentadora relatou que Vittorio Iódice precisou realizar uma ressonância magnética no joelho na noite de domingo (10)

Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:17

Vittorio Iódice é filho de Adriane Galisteu com Alexandre Iódice Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu compartilhou nas redes sociais, no último domingo (10), que encerrou o Dia das Mães no hospital ao lado do filho, Vittorio Iódice. A apresentadora de “A Fazenda” acompanhou o herdeiro para a realização de uma ressonância magnética no joelho, após suspeita de fratura na tíbia.

“Meu final de Dia das Mães aqui. Vittorio veio fazer ressonância do joelho, parece que ele fraturou a tíbia. Olha meu domingo onde a gente está terminando. Eita. Que situação”, comentou Galisteu em registro publicado às 21h30.

Adriane Galisteu 1 de 24

A apresentadora já havia adiantado a situação aos seguidores mais cedo, quando mostrou Vittorio com dificuldades de locomoção e utilizando uma bengala. “E aí, o Dia das Mães hoje tá de bengala da vovó? Como assim? O que tá acontecendo?”, questionou. O jovem respondeu: “Joelho machucado”.

Até o momento, Galisteu não detalhou o que causou o acidente, tampouco confirmou o diagnóstico definitivo da suposta fratura.