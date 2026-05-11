Marina Ruy Barbosa protagonizará 'Paraíso Perdido', nova aposta do Globoplay

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Kamila Macedo
Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:31
Marina Ruy Barbosa foi confirmada como a protagonista de “Paraíso Perdido”, produção do Globoplay com estreia prevista para 2027. O projeto marca o retorno da atriz às novelas da emissora após um hiato de dois anos. Seu último trabalho na casa foi como a vilã de “Fuzuê” (2023); na época, ela optou por não renovar o contrato fixo com a Globo após o encerramento do folhetim, em 2024.
“Paraíso Perdido” terá roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg, responsáveis por “Guerreiros do Sol” (2025), outra obra original do streaming. Na trama, Marina interpreta Maria Cecília, uma jovem que esconde sua verdadeira face da família: ela é ninfomaníaca e mantém um caso com o cunhado, Peixoto, personagem de Eduardo Sterblitch. Na história, ela será filha de Alexandre Nero, que dará vida a Werneck, um dos vilões da trama.
Marina Ruy Barbosa
Inspirada em peças de Nelson Rodrigues (1912-1980), como “Bonitinha, Mas Ordinária” (1962), “A Mulher Sem Pecado” (1941), “Toda Nudez Será Castigada” (1965) e “Os Sete Gatinhos” (1980), a proposta de “Paraíso Perdido” é transportar esses clássicos para a atualidade. A novela terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro. As gravações, sob o comando da diretora Joana Jabace, tem previsão para começar no segundo semestre.
Em 2024, após deixar o elenco fixo da Globo, Marina se afastou da TV aberta para se desafiar no streaming, como no sucesso “Tremembé”, do Prime Video. A obra explora o cotidiano da unidade prisional no interior de São Paulo, onde a atriz interpretou Suzane von Richthofen na primeira temporada. Ela retorna ao papel na segunda fase da produção, que já está em processo de filmagem.
Marina Ruy Barbosa possui uma extensa carreira na TV Globo, iniciada aos 10 anos em “Belíssima” (2005). Desde então, acumulou participações em sucessos como “Morde & Assopra” (2011), “Império” (2014) e “Totalmente Demais” (2016).