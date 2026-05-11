FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa protagonizará 'Paraíso Perdido', nova aposta do Globoplay

Atriz retorna à emissora após hiato de dois anos para viver personagem na obra inspirada em Nelson Rodrigues

Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:31

Último trabalho de Marina Ruy Barbosa na TV Globo foi "Fuzuê" (2023) Crédito: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa foi confirmada como a protagonista de “Paraíso Perdido”, produção do Globoplay com estreia prevista para 2027. O projeto marca o retorno da atriz às novelas da emissora após um hiato de dois anos. Seu último trabalho na casa foi como a vilã de “Fuzuê” (2023); na época, ela optou por não renovar o contrato fixo com a Globo após o encerramento do folhetim, em 2024.

“Paraíso Perdido” terá roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg, responsáveis por “Guerreiros do Sol” (2025), outra obra original do streaming. Na trama, Marina interpreta Maria Cecília, uma jovem que esconde sua verdadeira face da família: ela é ninfomaníaca e mantém um caso com o cunhado, Peixoto, personagem de Eduardo Sterblitch. Na história, ela será filha de Alexandre Nero, que dará vida a Werneck, um dos vilões da trama.

Marina Ruy Barbosa 1 de 28

Inspirada em peças de Nelson Rodrigues (1912-1980), como “Bonitinha, Mas Ordinária” (1962), “A Mulher Sem Pecado” (1941), “Toda Nudez Será Castigada” (1965) e “Os Sete Gatinhos” (1980), a proposta de “Paraíso Perdido” é transportar esses clássicos para a atualidade. A novela terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro. As gravações, sob o comando da diretora Joana Jabace, tem previsão para começar no segundo semestre.

Em 2024, após deixar o elenco fixo da Globo, Marina se afastou da TV aberta para se desafiar no streaming, como no sucesso “Tremembé”, do Prime Video. A obra explora o cotidiano da unidade prisional no interior de São Paulo, onde a atriz interpretou Suzane von Richthofen na primeira temporada. Ela retorna ao papel na segunda fase da produção, que já está em processo de filmagem.