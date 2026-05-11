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Marina Ruy Barbosa protagonizará 'Paraíso Perdido', nova aposta do Globoplay

Atriz retorna à emissora após hiato de dois anos para viver personagem na obra inspirada em Nelson Rodrigues

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:31

Último trabalho de Marina Ruy Barbosa na TV Globo foi
Último trabalho de Marina Ruy Barbosa na TV Globo foi "Fuzuê" (2023) Crédito: Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa foi confirmada como a protagonista de “Paraíso Perdido”, produção do Globoplay com estreia prevista para 2027. O projeto marca o retorno da atriz às novelas da emissora após um hiato de dois anos. Seu último trabalho na casa foi como a vilã de “Fuzuê” (2023); na época, ela optou por não renovar o contrato fixo com a Globo após o encerramento do folhetim, em 2024.

“Paraíso Perdido” terá roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg, responsáveis por “Guerreiros do Sol” (2025), outra obra original do streaming. Na trama, Marina interpreta Maria Cecília, uma jovem que esconde sua verdadeira face da família: ela é ninfomaníaca e mantém um caso com o cunhado, Peixoto, personagem de Eduardo Sterblitch. Na história, ela será filha de Alexandre Nero, que dará vida a Werneck, um dos vilões da trama.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Marina Ruy Barbosa vive Suzane von Richthofen em por Reprodução / Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa cabelo preto por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa 'Fuzuê' (2023) por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa'O Sétimo Guardião' (2018) por Divulgação/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Império (2015) por Reprodução/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Amorteamo (2015) por Reprodução/TV Globo
Marina Ruy Barbosa Amor à Vida (2013) por Divulgação/ TV Globo
Marina Ruy Barbosa 'Escrito nas Estrelas' (2010) por Reprodução/ TV Globo
Marina Ruy Barbosa Belíssima (2005) por Divulgação/TV Globo
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa com vestido da Bottega Veneta por Reprodução / Redes Sociais
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa lembrou novela por Reprodução
Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbos e Mariana Ximenes foram confundidas por fã em Salvador por Reprodução/ Redes sociais
Marina Ruy Barbosa por Redes sociais
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Marina Ruy Barbosa será Suzane Richthofen na série Tremembé, do Prime Video por divulgação

Inspirada em peças de Nelson Rodrigues (1912-1980), como “Bonitinha, Mas Ordinária” (1962), “A Mulher Sem Pecado” (1941), “Toda Nudez Será Castigada” (1965) e “Os Sete Gatinhos” (1980), a proposta de “Paraíso Perdido” é transportar esses clássicos para a atualidade. A novela terá 40 capítulos e será ambientada no Rio de Janeiro. As gravações, sob o comando da diretora Joana Jabace, tem previsão para começar no segundo semestre.

Em 2024, após deixar o elenco fixo da Globo, Marina se afastou da TV aberta para se desafiar no streaming, como no sucesso “Tremembé”, do Prime Video. A obra explora o cotidiano da unidade prisional no interior de São Paulo, onde a atriz interpretou Suzane von Richthofen na primeira temporada. Ela retorna ao papel na segunda fase da produção, que já está em processo de filmagem.

Marina Ruy Barbosa possui uma extensa carreira na TV Globo, iniciada aos 10 anos em “Belíssima” (2005). Desde então, acumulou participações em sucessos como “Morde & Assopra” (2011), “Império” (2014) e “Totalmente Demais” (2016).

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Globo Globoplay Novela Marina ruy Barbosa

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