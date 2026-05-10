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Confira 6 K-dramas imperdíveis para maratonar em família neste Dia das Mães

Lista reúne produções sul-coreanas das plataformas digitais que exploram diferentes facetas da maternidade

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de maio de 2026 às 08:00

Se a Vida te Der Tangerinas... (2025)
Se a Vida te Der Tangerinas... (2025) Crédito: Divulgação/Netflix

A popularidade consolidada das produções sul-coreanas no Brasil torna os famosos K-dramas uma excelente opção de entretenimento para celebrar o Dia das Mães em família. As narrativas do gênero variam entre dramas intensos e comédias leves. Para tornar a data ainda mais especial, foram selecionados seis títulos que colocam o protagonismo materno e as complexas relações familiares no centro das discussões abordadas.

Confira a seleção:

K-dramas que abordam maternidade

Uma Segunda Chance (Hi Bye, Mama!) por Divulgação
A Boa Mãe Má (The Good Bad Mother) por Divulgação
Se a Vida te Der Tangerinas... por Divulgação
Reply 88 por Divulgação
Para Sempre, Camélia (When the Camellia Blooms)  por Divulgação
Sky Castle por Divulgação
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Uma Segunda Chance (Hi Bye, Mama!) por Divulgação

Uma Segunda Chance (Netflix): A trama apresenta o dilema de uma mulher que, cinco anos após seu falecimento, recebe a oportunidade de retornar ao convívio do marido e da filha por 49 dias. A produção aborda o luto, a maternidade e a importância de valorizar cada segundo.

Uma Boa Mãe Má (Netflix): O enredo foca em Choi Kang-ho, um promotor de sucesso que possui uma relação conturbada com a mãe devido a uma criação rígida. Após um grave acidente, ambos reaprendem a conviver e precisam enfrentar mágoas do passado para restaurar o vínculo familiar.

Se a Vida te Der Tangerinas... (Netflix): Dividida em quatro atos que representam as estações do ano, a história narra a vida de Ae-soon e Gwan-sik na ilha de Jeju desde a década de 1950. A trama foca na relação de amor e renúncia entre mãe e filha, destacando a superação da pobreza.

Reply 88 (Netflix): Este clássico aborda a dinâmica de um grupo de amigos nos anos 80. Apesar de não ser o foco, há quatro perspectivas de maternidade. A obra explora, com sutiliza, a amizade entre as mães do grupo, os diferentes métodos de criação e o impacto da ausência materna.

Para sempre, Camélia (Netflix): Aclamada por premiações na Coreia do Sul, a obra narra a vida de Oh Dong-baek. Como mãe solo, ela enfrenta preconceitos sociais para garantir a felicidade e o bem-estar do filho, em um enredo que equilibra romance, suspense e aprendizados.

Sky Castle (Netflix): Com uma abordagem voltada para o thriller psicológico, a produção critica a pressão acadêmica ao mostrar mães de elite que utilizam métodos questionáveis para garantir o ingresso dos filhos em universidades prestigiadas.

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