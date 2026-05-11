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Kamila Macedo
Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:36
Nascido no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, o percussionista Paulinho da Costa atingirá um marco histórico nesta quarta-feira (13). O músico será a primeira pessoa nascida no Brasil a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. A homenagem, anunciada pelo perfil oficial da Hollywood Walk Of Fame, concederá ao artista a 2.844ª estrela do local, na categoria Gravação, uma das seis divisões da honraria, ao lado de Filmes, Televisão, Rádio, Teatro/Performance ao vivo e Entretenimento Esportivo.
Ana Martinez, produtora da Calçada da Fama, reverenciou o artista brasileiro: “Seu ritmo extraordinário e som inconfundível elevaram inúmeras gravações e inspiraram gerações de músicos ao redor do mundo. É um privilégio reconhecer suas contribuições duradouras para a música e sua notável carreira com esta merecida homenagem”.
Embora Carmen Miranda (1909-1955) tenha sido a primeira pessoa ligada ao Brasil a ganhar uma estrela na calçada, Paulinho faz história por ser o primeiro artista de fato nascido no país, uma vez que a cantora nasceu em terras portuguesas.
Paulinho da Costa
Trajetória de Paulinho da Costa
Com uma carreira iniciada na ala jovem da bateria da Portela e, aos poucos, sendo lapidada nas noites cariocas com a vivência do samba, Paulinho se mudou para os Estados Unidos para integrar a banda de Sérgio Mendes. Já em solo americano, mais especificamente em Los Angeles, o artista colaborou com grandes nomes da indústria, como Michael Jackson (1958-2009), Madonna, Elton John, Stevie Wonder, Quincy Jones (1933-2024) e Miles Davis (1926-1991).
Com Michael Jackson, o brasileiro gravou instrumentos como a cuíca na introdução de “Wanna Be Startin’ Something” e o agogô em “Billie Jean”, no lendário álbum Thriller, além de ter trabalhado em “Don’t Stop 'Til You Get Enough” (1979). Já com Madonna, participou de faixas como “Open Your Heart” e “Love Makes the World Go Round”, além de integrar o clipe de “La Isla Bonita”, título que ele mesmo sugeriu para a música. O músico também assina participações em trilhas sonoras de clássicos do cinema, como “Footloose” (1984) e “Dirty Dancing” (1987).
Apesar do currículo extenso, o artista mantém a conexão com suas origens. “O meu primeiro instrumento improvisado foi o tampo de madeira da mesa da minha casa”, relatou ele ao Metrópoles.
Paulinho reforça que, embora sua projeção tenha ocorrido no exterior, sua essência permanece intacta: “O meu trabalho internacional aconteceu porque eu estava nos Estados Unidos e porque as gravações aconteciam por lá. Mas minha música é brasileira. Minha formação musical é do Brasil. Do samba”.
Mesmo prestes a receber um dos maiores reconhecimentos do entretenimento mundial, o percussionista de 76 anos prefere o anonimato. “Eu nunca fui atrás do sucesso. Fui atrás de fazer um bom trabalho. De uma boa musica. Não me considero famoso até hoje. E gosto assim”, declarou.