MÚSICA

Conheça Paulinho da Costa, 1º brasileiro nato a receber estrela na Calçada da Fama que trabalhou com Michael Jackson

Percussionista carioca será homenageado nesta quarta-feira (13) em Hollywood

Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:36

Paulinho da Costa tem 77 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Nascido no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, o percussionista Paulinho da Costa atingirá um marco histórico nesta quarta-feira (13). O músico será a primeira pessoa nascida no Brasil a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. A homenagem, anunciada pelo perfil oficial da Hollywood Walk Of Fame, concederá ao artista a 2.844ª estrela do local, na categoria Gravação, uma das seis divisões da honraria, ao lado de Filmes, Televisão, Rádio, Teatro/Performance ao vivo e Entretenimento Esportivo.

Ana Martinez, produtora da Calçada da Fama, reverenciou o artista brasileiro: “Seu ritmo extraordinário e som inconfundível elevaram inúmeras gravações e inspiraram gerações de músicos ao redor do mundo. É um privilégio reconhecer suas contribuições duradouras para a música e sua notável carreira com esta merecida homenagem”.

Embora Carmen Miranda (1909-1955) tenha sido a primeira pessoa ligada ao Brasil a ganhar uma estrela na calçada, Paulinho faz história por ser o primeiro artista de fato nascido no país, uma vez que a cantora nasceu em terras portuguesas.

Paulinho da Costa 1 de 3

Trajetória de Paulinho da Costa

Com uma carreira iniciada na ala jovem da bateria da Portela e, aos poucos, sendo lapidada nas noites cariocas com a vivência do samba, Paulinho se mudou para os Estados Unidos para integrar a banda de Sérgio Mendes. Já em solo americano, mais especificamente em Los Angeles, o artista colaborou com grandes nomes da indústria, como Michael Jackson (1958-2009), Madonna, Elton John, Stevie Wonder, Quincy Jones (1933-2024) e Miles Davis (1926-1991).

Com Michael Jackson, o brasileiro gravou instrumentos como a cuíca na introdução de “Wanna Be Startin’ Something” e o agogô em “Billie Jean”, no lendário álbum Thriller, além de ter trabalhado em “Don’t Stop 'Til You Get Enough” (1979). Já com Madonna, participou de faixas como “Open Your Heart” e “Love Makes the World Go Round”, além de integrar o clipe de “La Isla Bonita”, título que ele mesmo sugeriu para a música. O músico também assina participações em trilhas sonoras de clássicos do cinema, como “Footloose” (1984) e “Dirty Dancing” (1987).

Apesar do currículo extenso, o artista mantém a conexão com suas origens. “O meu primeiro instrumento improvisado foi o tampo de madeira da mesa da minha casa”, relatou ele ao Metrópoles.

Paulinho reforça que, embora sua projeção tenha ocorrido no exterior, sua essência permanece intacta: “O meu trabalho internacional aconteceu porque eu estava nos Estados Unidos e porque as gravações aconteciam por lá. Mas minha música é brasileira. Minha formação musical é do Brasil. Do samba”.