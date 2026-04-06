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Camila Queiroz e Kleber Tolledo celebram primeira Páscoa com a filha Clara; veja fotos

Atriz compartilhou registros da celebração nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:17

Camila Queiroz compartilhou registros em data especial
Camila Queiroz compartilhou registros em data especial Crédito: Reprodução | Instagram

O clima de Páscoa foi especial para a atriz Camila Queiroz e o ator Klebber Toledo. Em clima de afeto e cercado de amor, os dois celebraram a data ao lado da filha Clara, que veio ao mundo em dezembro de 2025.

Camila compartilhou vários registros ao lado do esposo e da herdeira. Na imagem, ela aparece com a bebê no colo, admirando o pôr do sol da porta da sacada da família. “Meu coração todinho”, escreveu Camila na legenda.

Camila Queiroz, Klebber Todelo e Clara

Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram
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Camila Queiroz e Klebber Todelo por Reprodução | Instagram

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Camila e Klebber se conheceram nos bastidores da novela “Eta Mundo Bom!”, em 2016. Os dois anunciaram o relacionamento publicamente em 2018. A primeira filha veio em julho de 2025. Clara veio ao mundo em 12 de dezembro do mesmo ano.

Em declarações recentes, Camila não poupou elogios ao falar sobre a parceria de Klebber nos cuidados com a filha. “Ele é o pai mais incrível do mundo. E está completamente apaixonado, faz tudo. Só não amamenta porque o peito está aqui”, brincou. “A gente faz tudo junto desde o dia que ele nasceu”, acrescentou.

Tags:

Camila Queiroz Klebber Toledo

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