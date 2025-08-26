FAMÍLIA CRESCENDO

Camila Queiroz e Klebber Toledo revelam sexo do bebê em chá intimista: 'Sonhamos com você'

O casal, que comemora sete anos de casamento, emocionou seguidores com vídeo do momento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:45

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam que esperam uma menina Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (25), Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam com os fãs um vídeo emocionante do momento em que descobriram o sexo do primeiro filho. O casal, que celebrou sete anos de casamento na mesma data, revelou que está à espera de uma menina.

“Hoje comemoramos sete anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que dividindo o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo amor e proteção do mundo”, escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.

Camila e Klebber anunciaram a gravidez em julho, quando revelaram já estarem na expectativa há cinco meses. Pouco depois, embarcaram para uma viagem romântica a Roma, onde compartilharam cliques da atriz exibindo o barrigão. “Nossa primeira viagem a três”, escreveu o ator na ocasião.

O relacionamento dos dois começou em 2016, durante as gravações da novela Êta Mundo Bom!, quando interpretaram Mafalda e Romeu. Na época, Camila namorava outra pessoa, mas meses depois terminou e passou a olhar para Klebber de outra forma. O romance engatou e, em agosto de 2018, os dois oficializaram a união em uma cerimônia à beira-mar em Jericoacoara, no Ceará.