FAMOSOS

Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem fim de semana em praia na Bahia

Com direito a pastel de feira, o casal aproveitou Trancoso pela segunda vez neste ano

Os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo passaram o fim de semana em Trancoso, no sul do estado. “48 horas na Bahia”, disse a artista ao compartilhar imagens no feed do Instagram. O casal circulou pelo Quadrado e aproveitou para conhecer o famoso Pastel da Elma.