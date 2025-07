DIVERSÃO

Fim de semana no Horto terá moda autoral, arte e experiências para toda a família

Evento gratuito acontece de sexta a domingo no restaurante Racletto, com marcas autorais, oficinas de pintura e talks

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:19

Amará e Matulão são algumas das marcas confirmadas; oficina Bobby Goods feita pela Papelote integra a programação Crédito: Divulgação

De sexta a domingo (25 a 27), das 13h às 20h, acontece a primeira edição da Galeria Instante realizado no restaurante Racletto, no Horto Florestal, reunindo marcas autorais de moda, acessórios, lifestyle e arte — uma oportunidade para o público adquirir peças exclusivas e participar de oficinas e bate-papos. A entrada é gratuita, e o projeto conta com apoio d’O Clube. >

"A proposta da Galeria Instante é ocupar novos espaços da cidade com uma curadoria apurada de marcas autorais, em sua maioria locais", explica Liu Falcão, que assina a produção do evento ao lado da Conecta PR. O time esteve à frente de um outro evento recente, o Mercado do Tira, que movimentou o Palacete Tira-Chapéu em junho.>

Participam da primeira edição as marcas Amará, Bee Home, Cargeh, Cláudia Santoro Joias em Crochê, De Tudo Que Eu Vejo, Juliana Cotias, Matulão, Papelote, Santo B e Sillas Filgueira. Para a ocasião, o Racletto preparou um menu especial com racletes suíças, fondues, entradas, petiscos e uma carta de vinhos selecionados.>

Oficinas e talks

O evento contará com duas oficinas organizadas pela Papelote, especializada em experiências no universo da papelaria. No sábado, das 17h às 20h, acontece a de pintura na taça; e também no sábado e seguindo no domingo, sempre das 14h às 17h, é a vez da atividade de colorir focada nos livros Bobby Goods, voltada para o público infantil.>

Camila Martins e Michelle Gonzalez, do Clube; Kika Maia; Wladia Góes e Lívia Leal Crédito: divulgação

A programação da Galeria Instante também inclui bate-papos com convidadas. Confira a grade: >

Sexta (25), às 17h: Camila Martins e Michelle Gonzalez, idealizadoras d’O Clube, com o tema “Recalculando a rota profissional: transição de carreira depois dos 40”, Criado há 5 anos, o projeto conecta empresas a uma comunidade de mais de 3 mil mulheres moradoras do Horto Florestal;>

Sábado (26), às 17h: Wladia Goes, influenciadora baiana de lifestyle 40+, com o talk “Belérrima sempre, perfeita jamais”;>

Também no sábado, às 19h: a consultora de imagem Kika Maia comanda o momento “Moda na Taça”;>

Domingo, às 16h: talk “Presença que Transforma: o Papel dos Pais na Terapia Infantil” será conduzido por Lívia Leal, psicóloga infantil e sócia-fundadora da JL Psicoterapia. >

Serviço>

Galeria Instante – 1ª edição>

Local: Restaurante Racletto – Avenida Santa Luzia, 1000, Horto Florestal >

Quando: 25 a 27 de julho (sexta, sábado e domingo), das 13h às 20h>

Entrada gratuita>

Valor das oficinas:>

Oficina Bobby Goods: gratuita>