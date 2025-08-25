Acesse sua conta
Snoop Dogg critica Disney e diz que cena LGBTQ+ em filme gerou 'medo' de ir ao cinema

O rapper contou que se sentiu desconfortável ao assistir ao spin-off de Toy Story com as crianças da família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:34

Snoop Dogg critica cena com casal lésbico em filme da Disney
Snoop Dogg critica cena com casal lésbico em filme da Disney Crédito: Reprodução/YouTube

O rapper Snoop Dogg, de 53 anos, fez duras críticas à animação Lightyear (2022), spin-off de Toy Story produzido pela Disney Pixar. Em participação no podcast It’s Giving, o artista afirmou que se sentiu desconfortável ao assistir ao filme com os netos, especialmente por causa da cena que retrata um relacionamento LGBTQ+.

Na trama, a personagem Alisha Hawthorne vive um romance com outra mulher, Kiko, com quem tem um filho. Segundo Snoop, um de seus netos ficou confuso ao assistir e questionou: “Papa Snoop, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher”. O rapper contou que não soube como responder.

“Estou com medo de ir ao cinema agora. Vocês me colocam no meio de uma situação para a qual eu não tenho resposta”, disse.

Para o músico, esse tipo de conteúdo não deveria ser inserido em produções voltadas ao público infantil. “Eles vão fazer perguntas, e eu não tenho as respostas”, completou.

A declaração reabriu uma discussão que já havia marcado a estreia do longa em 2022. Na época, a cena de beijo entre Alisha e Kiko gerou controvérsia em vários países, chegando a ser cortada em algumas versões internacionais. Mesmo assim, a Disney defendeu a escolha criativa, afirmando que buscava refletir a diversidade e a realidade de muitas famílias.

Snoop Dogg, conhecido por ser avô dedicado, reforçou no podcast que não é contra a representatividade, mas sim contra o fato de ter sido “pego de surpresa” em um momento em que não estava preparado para explicar certos temas aos netos.

A fala do rapper rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre os que apoiam sua crítica e os que defendem a importância da inclusão de diferentes tipos de família em conteúdos infantis.

