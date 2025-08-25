Acesse sua conta
Ana Castela estreará como atriz em nova novela da Globo: 'Vou ter que decorar texto'

Anúncio foi feito pela própria cantora durante seu show na Festa do Peão de Barretos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:10

Ana Castela
Ana Castela Crédito: Divulgaçao

A “Boiadeira” vai invadir a teledramaturgia! Ana Castela, de 21 anos, foi confirmada no elenco de 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo, que tem estreia marcada para janeiro de 2026. O anúncio foi feito pela própria cantora durante seu show na Festa do Peão de Barretos, na madrugada de domingo (24).

“Eu tenho uma novidade: vou participar de uma novela. Além de cantora, agora vou virar atriz”, revelou a artista, arrancando aplausos do público. Em tom de brincadeira, completou: “Vai ser diferente. Em vez de decorar letra de música, vou ter que decorar texto”.

A nova trama é assinada por Izabel de Oliveira (Cheias de Charme) e Maria Helena Nascimento (Rock Story), autoras já acostumadas a unir música e dramaturgia. O enredo se passará em Bom Retorno, cidade fictícia nos arredores de Goiânia (GO), e terá como foco a formação de uma dupla sertaneja vivida por Isadora Cruz (Agrado) e Gabz (Eduarda).

Embora sua participação não se estenda por toda a novela, o papel de Ana Castela será determinante para a história. A cantora afirmou estar animada com o desafio: “É uma experiência totalmente diferente. Estou feliz, ansiosa e vou me dedicar ao máximo, porque é mais uma oportunidade que Deus me deu. Estou realizada”, declarou.

Além da estrela sertaneja, o elenco reúne nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Lázaro Ramos. A direção artística será de Carlos Araújo, e as gravações começam em outubro deste ano.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez de Ana Castela em frente às câmeras: no fim de 2024, ela fez uma breve aparição em A Caverna Encantada, novela infantil do SBT, interpretando a si mesma. Na época, já havia comentado o desejo de explorar a atuação.

Agora, em Coração Acelerado, a “Boiadeira” promete conquistar também os telespectadores da Globo.

