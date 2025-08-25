NOVELA DAS 7

Ana Castela estreará como atriz em nova novela da Globo: 'Vou ter que decorar texto'

Anúncio foi feito pela própria cantora durante seu show na Festa do Peão de Barretos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:10

Ana Castela Crédito: Divulgaçao

A “Boiadeira” vai invadir a teledramaturgia! Ana Castela, de 21 anos, foi confirmada no elenco de 'Coração Acelerado', próxima novela das 19h da Globo, que tem estreia marcada para janeiro de 2026. O anúncio foi feito pela própria cantora durante seu show na Festa do Peão de Barretos, na madrugada de domingo (24).

“Eu tenho uma novidade: vou participar de uma novela. Além de cantora, agora vou virar atriz”, revelou a artista, arrancando aplausos do público. Em tom de brincadeira, completou: “Vai ser diferente. Em vez de decorar letra de música, vou ter que decorar texto”.

A nova trama é assinada por Izabel de Oliveira (Cheias de Charme) e Maria Helena Nascimento (Rock Story), autoras já acostumadas a unir música e dramaturgia. O enredo se passará em Bom Retorno, cidade fictícia nos arredores de Goiânia (GO), e terá como foco a formação de uma dupla sertaneja vivida por Isadora Cruz (Agrado) e Gabz (Eduarda).

Embora sua participação não se estenda por toda a novela, o papel de Ana Castela será determinante para a história. A cantora afirmou estar animada com o desafio: “É uma experiência totalmente diferente. Estou feliz, ansiosa e vou me dedicar ao máximo, porque é mais uma oportunidade que Deus me deu. Estou realizada”, declarou.

Além da estrela sertaneja, o elenco reúne nomes como Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Lázaro Ramos. A direção artística será de Carlos Araújo, e as gravações começam em outubro deste ano.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez de Ana Castela em frente às câmeras: no fim de 2024, ela fez uma breve aparição em A Caverna Encantada, novela infantil do SBT, interpretando a si mesma. Na época, já havia comentado o desejo de explorar a atuação.