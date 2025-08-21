Acesse sua conta
Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'

Pai da apresentadora passou por um procedimento complexo e segue em recuperação na UTI

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:30

Sabrina Sato pede orações pelo pai após cirurgia delicada  Crédito: Reprodução/X

Sabrina Sato abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal, que precisou passar por uma cirurgia de grande porte nesta semana. A apresentadora dividiu com os seguidores detalhes do momento delicado e pediu orações pela recuperação do patriarca.

Em uma publicação nesta quinta-feira (21), Sabrina contou que a família tem se apoiado na fé e no amor para enfrentar a situação. “Ontem meu pai passou por uma grande cirurgia. Tirei essa foto alguns dias antes, com ele lindo e cheio de fé, como sempre. Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda a equipe clínica e cirúrgica que preparou, cuidou, operou e tem estado ao lado do meu pai nesta última semana”, escreveu.

Segundo a apresentadora, a cirurgia começou às 11h30 da manhã e só terminou na madrugada, por volta das 4h, quando Omar foi levado à UTI. Durante todo esse período, familiares e amigos permaneceram em oração. “A luta continua, mas a primeira batalha foi vencida. Ele foi muito forte e surpreendeu até os mais otimistas”, destacou.

Sabrina também agradeceu o apoio que tem recebido dos fãs e explicou que os irmãos estão se revezando para acompanhar o pai no hospital. “Somos imensamente gratos a todo o carinho que nos inundou de amor, esperança e compreensão”, completou.

O relato emocionou seguidores e gerou uma onda de mensagens de apoio à apresentadora e à família neste momento de recuperação de Omar Rahal.

