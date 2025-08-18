Elenco da 'Casa dos Artistas' se reencontram após mais de 20 anos; veja como estão hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:25
O público que acompanhou a “Casa dos Artistas” teve um momento de nostalgia no último domingo (17). Parte do elenco das duas primeiras temporadas do reality show, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, se reuniu para participar do quadro “Qual é a Música?”, comandado por Patrícia Abravanel dentro do “Programa Silvio Santos”.
Na gravação, três ex-participantes formaram o time feminino: Núbia Oliiver, Alessandra Scatena e Analice Nicolau, contra os representantes do time masculino: Mateus Carrieri, Taiguara Nazareth e Alexandre Frota.
Inspirado no formato do Big Brother, ainda inédito no Brasil na época, o programa fez enorme sucesso ao confinar celebridades em uma casa vigiada 24 horas por dia. A primeira edição, em 2001, consagrou Bárbara Paz como campeã, enquanto a segunda teve Rafael Vanucci como vencedor.
Casa dos Artistas