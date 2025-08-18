Acesse sua conta
Elenco da 'Casa dos Artistas' se reencontram após mais de 20 anos; veja como estão hoje

Sucesso entre 2001 e 2004, reality reuniu famosos em confinamento e marcou a história da emissora de Silvio Santos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:25

Estreia da
Estreia da "Casa dos Artistas 2", em fevereiro de 2002 Crédito: Divulgação/SBT

O público que acompanhou a “Casa dos Artistas” teve um momento de nostalgia no último domingo (17). Parte do elenco das duas primeiras temporadas do reality show, exibido pelo SBT entre 2001 e 2004, se reuniu para participar do quadro “Qual é a Música?”, comandado por Patrícia Abravanel dentro do “Programa Silvio Santos”.

Na gravação, três ex-participantes formaram o time feminino: Núbia Oliiver, Alessandra Scatena e Analice Nicolau, contra os representantes do time masculino: Mateus Carrieri, Taiguara Nazareth e Alexandre Frota.

Inspirado no formato do Big Brother, ainda inédito no Brasil na época, o programa fez enorme sucesso ao confinar celebridades em uma casa vigiada 24 horas por dia. A primeira edição, em 2001, consagrou Bárbara Paz como campeã, enquanto a segunda teve Rafael Vanucci como vencedor.

  • Além da participação no reality, muitos dos ex-integrantes seguiram carreiras diversas na TV, no teatro, na política e até no jornalismo. Confira como estão alguns deles hoje:

  • Taiguara Nazareth: Ator e apresentador, estreou em Presença de Anita (2001) e logo depois entrou na Casa dos Artistas. Já atuou em novelas como Duas Caras e Escrava Mãe, além dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais.

  • Alexandre Frota: Com passagens por novelas como Roque Santeiro e Top Model, marcou presença no reality e chegou ao Top 5. Após carreira artística, seguiu na política, foi deputado federal e hoje atua como vereador em Cotia (SP).

  • Mateus Carrieri: Ator, dublador e educador físico, iniciou a carreira nos anos 70 e ficou conhecido por papéis no SBT, como em Chiquititas. Participou da 12ª edição de A Fazenda, em que alcançou a 6ª posição, e hoje está em cartaz com a peça O Vendedor de Sonhos.

  • Alessandra Scatena: Conhecida por sua trajetória ao lado de Gugu Liberato, foi a primeira eliminada da atração. Hoje, comanda o programa Viva Sorte na Band.

  • Núbia Oliiver: Ícone dos anos 90, participou da primeira edição do reality e, depois, seguiu na TV e como modelo. Atualmente, mantém forte presença nas redes sociais.

  • Analice Nicolau: Jornalista e ex-modelo, participou da segunda edição e, mais tarde, tornou-se âncora de telejornais no SBT. Hoje atua como mentora em comunicação e colunista do Jornal de Brasília.

