Filha de Glória Maria emociona fãs ao homenagear mãe em data que completaria 76 anos

Jornalista faleceu em 2023 e deixou duas filhas, Maria e Laura

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:13

Glória Maria faria 76 anos nesta sexta-feira (15/08)
Glória Maria faria 76 anos nesta sexta-feira (15/08) Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta sexta-feira (15), data em que Glória Maria completaria 76 anos, sua filha mais velha, Maria Matta da Silva, prestou uma homenagem emocionada à mãe nas redes sociais. A jovem de 17 anos resgatou uma foto da jornalista na praia e falou sobre a saudade que sente da icônica jornalista da TV brasileira, que morreu em 2023 devido a complicações causadas por metástases cerebrais.

“Hoje é uma das datas mais importantes para mim, o aniversário da mamãe. Sinto você comigo todos os dias e todas as horas. Sempre que preciso resolver algo, penso: ‘O que a mamãe faria?’ Sei que você continua cuidando de mim e da Lala”, escreveu Maria, referindo-se à irmã mais nova, Laura, de 16 anos.

Na publicação, a adolescente também relembrou tradições que tinha com a mãe nos aniversários: entregar cartinhas, abraços e o café da manhã na cama. “Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama”, acrescentou.

Glória Maria e as filhas

Glória Maria faria 76 anos nesta sexta-feira (15/08) por Reprodução/Instagram
Glória Maria e as filhas, Maria e Laura por Reprodução/Instagram
Glória entre as filhas, Maria e Laura, em 2020, durante comemoração do aniversário de 71 anos da jornalista por Reprodução/Instagram
Glória Maria e as filhas, Maria e Laura por Reprodução/Instagram
Glória Maria por Reprodução
Glória Maria por Reprodução
Gloria Maria com as filhas, Maria e Laura por Reprodução/Instagram
Gloria Maria deixou apartamento de luxo para filhas por Redes sociais
1 de 8
Glória Maria faria 76 anos nesta sexta-feira (15/08) por Reprodução/Instagram

Encerrando a homenagem, Maria declarou: “Eu te amo tanto que nenhum texto será capaz de explicar. Nunca conseguirei me expressar totalmente em palavras, mas saiba que te amo infinito e sou muito grata por ser sua filha. Sua vida foi longa e você viveu muito, mamãe. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo e minha maior luz!”

Recentemente, Maria também prestou homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu nos Estados Unidos no mês passado. Ela compartilhou uma foto íntima da amizade entre sua mãe e a cantora, lembrando o legado deixado por ambas. “Esses dias me despedi da Preta Gil com o coração apertado. Ela foi amiga da minha mãe, duas mulheres incríveis que a vida levou cedo demais”, escreveu.

