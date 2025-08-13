FAMOSOS

Ator da Globo exibe corpo em forma para nova novela das 9: 'Com ou sem pelo?'

Aos 45 anos, Julio Rocha revela rotina intensa de treinos e dieta para "Três Graças"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 12:01

Julio Rocha exibe corpo sarado em clique de cueca Crédito: Reprodução/Instagram

Julio Rocha, de 45 anos, animou seus seguidores nesta terça-feira (12) ao compartilhar um clique só de cueca nos Stories do Instagram. Durante o banho, o ator da Globo segurava um aparelho de barbear e fez uma brincadeira com os fãs: “Perna com ou sem pelo?”, acompanhado de um emoji de risada, mostrando suas pernas com pelos.

O que chamou atenção, além do bom humor, foi o corpo em ótima forma de Julio. O ator perdeu cerca de 3 quilos no último mês, mantendo atualmente 84 kg, em preparação para a novela das nove, Três Graças, que estreia em outubro e substituirá “Vale Tudo”. Para atingir esse resultado, ele segue uma rotina intensa de exercícios em casa, incluindo simulador de escada, musculação e trilhas nos finais de semana, além de uma alimentação balanceada supervisionada pelo médico Dr. Flávio Garcia, rica em proteínas e com baixo teor de gorduras ruins e carboidratos simples.

Julio Rocha 1 de 27

A nova trama da Globo, escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios, é uma tragicomédia ambientada na realidade brasileira, misturando drama, mistério e momentos de emoção intensa. A história acompanha Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada por sua mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada, Gerluce enfrenta desafios semelhantes ao longo da vida, especialmente com a chegada da própria filha.