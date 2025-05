FIM DE CICLO

Filhas de Glória Maria espalham cinzas da mãe em homenagem emocionante; saiba onde

Laura e Maria Matta, filhas da jornalista, prestaram tributo à mãe em um dos destinos mais queridos por ela

Mais de dois anos após a morte da jornalista Glória Maria, suas filhas, Laura e Maria Matta, de 16 e 17 anos, prestaram uma homenagem comovente ao espalharem as cinzas da mãe no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O ato simbólico aconteceu em um dos lugares preferidos da apresentadora e marcou um dos momentos mais emocionantes do documentário Glória, exibido pela TV Globo no último domingo (18) e disponível no Globoplay. >