EM RESTAURANTE

Atriz da Globo é atropelada por manobrista: 'Náusea, dor no corpo e sangrando'

Filho da artista, Bruno Fagundes deu detalhes sobre estado de saúde da mãe

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2025 às 14:28

Bruno Fagundes e a mãe, a atriz Mara Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram

Mara Carvalho, que interpretou a personagem Aurora na novela Renascer, da Globo, foi atropelada pelo próprio carro no último domingo (18), em São Paulo. O incidente aconteceu em frente a um restaurante, após um manobrista do estabelecimento atingir a atriz enquanto manobrava o veículo. A notícia foi confirmada pelo filho da artista, Bruno Fagundes, nas redes sociais. O rapaz é filho de Mara com o ex-marido, o ator Antonio Fagundes.>

"Minha mãe foi atropelada por um manobrista do restaurante A Figueira Rubaiyat. Ele havia estacionado o carro dela, enquanto ela contornava o carro e se direcionava para o volante, ele deu uma ré que a arremessou longe, lesionando cotovelo, cabeça, braço no asfalto", começou.>

Bruno falou que encontrou a mãe "com náusea, dor generalizada no corpo e sangrando bastante". "Por sorte, eu tenho uma mãe forte pra caramba, jovem, ativa, mas que segue cheia de dores e em recuperação. Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil", disse o ator, que ainda postou um Story em que aparece ao lado da mãe na 78º DP (Jardins).>

Em nota, o restaurante Rubaiyat lamentou "profundamente o incidente envolvendo a Sra. Mara Carvalho". Segundo o estabelecimento, durante uma manobra do veículo da cliente, um dos manobristas acidentalmente a atingiu, causando sua queda: "A Sra. Mara Carvalho se levantou rapidamente após o ocorrido", informou.>

O restaurante tambpem afirmou que ofereceu assistência e transporte ao hospital, além de um motorista para conduzi-la até lá, mas a atriz teria recusado e deixado o local no próprio carro. "O Rubaiyat está revisando seus protocolos de estacionamento e treinamento da equipe de manobristas para prevenir futuros incidentes", declarou o estabelecimento.>