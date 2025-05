MATERNIDADE

Angélica faz comparação entre os filhos Joaquim e Benício: 'Incomoda um pouco'

Apresentadora falou qual o maior desafio na criação dos meninos

Angélica e Luciano Huck com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica ativou o modo 'sincera' e comentou sobre as diferenças de personalidade entre os dois filhos mais velhos, Joaquim Huck, 20, e Benício Huck, 17, durante a adolescência deles. Segundo a esposa do apresentador Luciano Huck, o primogênito é um 'senhor', enquanto o filho do meio é 'questionador'. Além deles, o casal também tem a caçula, Eva, de 12 anos.>

"O Joaquim nasceu com 80 anos, é um senhor", iniciou em episódio do podcast Pé no Sofá Pod, de Giulia Costa e Flávia Alessandra. "Nas poucas vezes que a gente saiu, tenho a sensação que o Joaquim é muito maduro e centrado", completou Giulia. "Mais do que eu, ele é o pai de todos em qualquer situação", acrescentou Angélica.>

Já o filho do meio dá mais trabalho por enquanto. "Benício é o questionador. Ele vai até você ceder para ele, como eu nunca vou ceder, a gente fica horas naquilo. Isso incomoda um pouco. Ele dá mais trabalho nesse sentido sim. Joaquim é mais sentimental e cede, Benício não cede nunca".>

Segundo a apresentadora, o maior desafio na criação dos filhos é deixar que vivam as dificuldades. "A gente quer que tudo seja perfeito, fica olhando de longe e pensa como faz para ajudar. Só que tem coisa que você não pode mais fazer, tem que deixar quebrar a cara, deixar acontecer. Essa é a parte mais difícil de ser mãe de adolescente, é deixar quebrar a cara para aprender. A gente já viveu, já passou".>

Ela também disse que se adapta às personalidades de cada um na hora de dar conselhos na parte emocional. "Me policio muito, porque, com cada um, é de um jeito. Com o Joaquim, eu falo muito, tudo. O que vem na minha cabeça, eu falo e sei que ele vai assimilar. Com o Benício, como tem essa coisa questionadora, eu tenho que ter um jogo, tenho que falar até certo ponto, duas casinhas, andar mais três".>

"É você conhecer o filho e saber como pode lidar com cada um e que sua mensagem chegue e assimile aquela mensagem. Eu dou meu jeito de mandar minha mensagem, é isso, estou vendo e quero que ele perceba. Às vezes, faço de um jeito que eles percebam", completou.>