NESTA TARDE

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Linhas de ônibus estão sendo disponibilizadas para atender a população

Larissa Almeida

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:14

Estação da Lapa Crédito: Reprodução/CCR Metrô

Após a falha que deixou milhares de soteropolitanos com o deslocamento comprometido na manhã desta terça-feira (19), a linha 1 do metrô de Salvador terá o funcionamento interrompido parcialmente. Isso porque, de acordo com a CCR Metrô Bahia, as estações Lapa e Campo da Pólvora vão ficar sem operação a partir desta tarde, para realização de manutenção.

A CCR disse que uma falha operacional identificada pela manhã motivou a interrupção do funcionamento entre as duas estações. A medida já está valendo e não tem previsão de retomada. “[A expectativa de retorno é] o mais breve possível”, escreveu a assessoria da concessionária em nota.

Para diminuir os transtornos, a empresa e a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizando ônibus gratuitos da estação Brotas para a Estação Lapa e da Estação Lapa para Brotas.

Em nota, a Semob disse que uma linha entrou em operação na tarde desta terça-feira (19), conectando as estações Acesso Norte, Brotas e Lapa. Ao todo, 15 ônibus fazem o transporte dos passageiros.

Na Estação Acesso Norte, o embarque pode ser realizado na plataforma A, ponto 02. Já na Lapa, os passageiros podem embarcar no subsolo do terminal, na plataforma I, ponto 5.