Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô de Salvador fecha duas estações após falha; não há previsão de reabertura

Linhas de ônibus estão sendo disponibilizadas para atender a população

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:14

Estação da Lapa
Estação da Lapa Crédito: Reprodução/CCR Metrô

Após a falha que deixou milhares de soteropolitanos com o deslocamento comprometido na manhã desta terça-feira (19), a linha 1 do metrô de Salvador terá o funcionamento interrompido parcialmente. Isso porque, de acordo com a CCR Metrô Bahia, as estações Lapa e Campo da Pólvora vão ficar sem operação a partir desta tarde, para realização de manutenção.

A CCR disse que uma falha operacional identificada pela manhã motivou a interrupção do funcionamento entre as duas estações. A medida já está valendo e não tem previsão de retomada. “[A expectativa de retorno é] o mais breve possível”, escreveu a assessoria da concessionária em nota.

Para diminuir os transtornos, a empresa e a Secretaria de Mobilidade (Semob) disponibilizando ônibus gratuitos da estação Brotas para a Estação Lapa e da Estação Lapa para Brotas.

Em nota, a Semob disse que uma linha entrou em operação na tarde desta terça-feira (19), conectando as estações Acesso Norte, Brotas e Lapa. Ao todo, 15 ônibus fazem o transporte dos passageiros.

Na Estação Acesso Norte, o embarque pode ser realizado na plataforma A, ponto 02. Já na Lapa, os passageiros podem embarcar no subsolo do terminal, na plataforma I, ponto 5.

“Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a operação dos sistemas de transporte do município”, informou a pasta.

Leia mais

Imagem - Semob reforça linhas de ônibus após paralisação da linha 1 do metrô

Semob reforça linhas de ônibus após paralisação da linha 1 do metrô

Imagem - Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Trens da linha 1 do metrô de Salvador estão parados

Mais recentes

Imagem - CNH gratuita: selecionados têm prazo para entregar documentação ou perderão vaga

CNH gratuita: selecionados têm prazo para entregar documentação ou perderão vaga
Imagem - Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio cultural em Portugal

Estudantes de Salvador são selecionados para intercâmbio cultural em Portugal
Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

MAIS LIDAS

Imagem - Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica
01

Lateral ex-Bahia se torna ídolo na Dinamarca e alcança marca histórica

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil
03

Prefeitura abre concurso público com salários de até R$ 23 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro